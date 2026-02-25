연합뉴스
[속보] 법원행정처장 "사법개혁 숙의 과정에 사법부 의견 반영돼야"
염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"스타벅스서 '또' 주문했다고 직원에 면박 당해"…... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보] 법원행정처장 "사법개혁 숙의 과정에 사법부 의견 반영돼야"
2026년 02월 25일(수)
연합뉴스
[속보] 법원행정처장 "사법개혁 숙의 과정에 사법부 의견 반영돼야"
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"규모9 초대형 지진 발생 임박" "400년 만의 재앙" 경고···일본에 무슨 일이
'100원 전쟁' 서막, 880원 삼겹살 떴다…삼삼데이 앞둔 유통가
코스피, 사상 최초 6000 뚫었다…20만전자·100만닉스도 강세
“정부가 사기당했다” 대통령 질타에… 공공조달 ‘선금 먹튀’ 방지책 나왔다
남편 '추모 동화책' 쓴 美작가, 독살 혐의로 기소…법정서 '진실 공방'
'진짜'는 버티기 힘든 세상…진실은 '가짜'가 돼서야 보였다
"18세 이상이면 OK"…'시급 6만원' 파격 인상한 이유 보니
"규모9 초대형 지진 발생 임박" "400년 만의 재앙" 경고…일본에 무슨 일이
귀금속도 아닌데…2억6000만원어치 '포켓몬 카드' 싹쓸이한 美 도둑들
그냥 빌려 타는 청년들…"아직 현역" 새 차 뽑는 노인들