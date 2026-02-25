김영곤 경남교육감 예비후보, '1박 2일 현장책임 프로젝트' 본격 시작

'진주에서 출발하는 '응답하라 김영곤'

원칙 있는 단일화를 통해 경남교육 정상화의 기반을 세우겠다고 밝힌 김영곤 경남교육감 예비후보가 통합 이후의 실행 전략으로 '1박 2일 현장 책임 프로젝트'를 본격적으로 가동한다.

경남교육감 예비후보 김영곤 전 교육부 차관보는 25일 오전 진주 시청 브리핑룸을 찾아 "'1박 2일 현장책임 프로젝트'를 시작하며 현장 밀착형 책임교육 행보에 나선다"고 밝혔다.

김영곤 경남교육감 예비후보 진주시청 브리핑룸에서 1박 2일과 관련 기자회견을 하고 있다.

김영곤 예비후보는 그동안 '열린귀'와 '두발로'라는 이름으로 학부모, 교사, 학생, 청년을 직접 찾아다니며 경남교육의 현실을 청취해왔다.

회의실이 아닌 시장과 교실, 일상의 공간에서 교육을 듣겠다는 취지였다.

그는 "짧은 방문으로는 지역이 안고 있는 고민의 깊이를 온전히 이해하기 어렵다는 한계를 느꼈다"며 "이제는 하루를 머물며 지역의 삶 속에서 교육 문제를 듣고 정책으로 연결하겠다"는 의지를 피력했다.

'1박 2일 현장책임 프로젝트'는 방문 → 밀착 대화 → 즉시 검토 → 매주 정책 응답 발표로 이어지는 구조다.

김 후보는 이를 '응답하라 김영곤' 프로젝트로 공식화하며 "방문으로 끝나는 일정이 아니라 정책으로 돌아오는 일정이 원칙"이라며 "책임은 약속이 아니라 실행"이라고 말했다. 현장에서 제기된 질문에 매주 정책으로 답하겠다는 구상이다.

이번 프로젝트의 첫 번째 정책 응답은 학생 휴대전화 및 SNS 사용 문제다.

최근 서부 경남 지역 최대 맘카페 우리끼리 미수다 회원들과의 간담회에서 제기된 의견을 바탕으로, 김 후보는 'SNS·휴대전화 없는 학교' 정책 실험을 제안했다.

주요 내용은 ▲생활 리듬 회복을 위한 '도전학교' 운영 ▲정책 효과를 검증하는 '실험학교' 운영 ▲핵심 학습 시간을 보호하는 '청정학교' 모델 확산 등이다. 해당 정책은 강제가 아닌 학생·학부모 동의를 전제로 한 선택형 모델로 추진된다.

김 후보는 "아이의 밤을 바꾸지 않으면 교실은 바뀌지 않는다"며 "아이에게 모든 책임을 떠넘기지 않고, 교사와 가정이 홀로 부담을 지지 않도록 하는 책임 있는 실험을 시작하겠다"고 설명했다.

이어 "많은 정책이 발표되고 사라지지만, 저는 현장에서 시작해 현장에서 검증하고 현장에서 완성하겠다"며 "아이의 하루를 책임지는 교육은 구호가 아니라 구조의 변화"라고 밝혔다.

끝으로 김 후보는 "진주에서 시작된 '1박 2일'과 '응답하라 김영곤'이 경남교육의 방향을 다시 세우는 출발점이 되도록 하겠다"고 덧붙였다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



