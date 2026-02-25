창원소방본부·부산항만공사, 부산항 신항 화재 예방을 위해 협력 강화

경남 창원소방본부는 부산항만공사와 최근 전국에서 대형 화재가 잇따라 발생함에 따라, 국가 물류의 핵심 거점인 부산항 신항의 안전을 지키기 위한 화재 예방 협력 강화에 나섰다.

창원소방본부, 부산항만공사 화재 예방을 위한 협조 체계 구축. AD 원본보기 아이콘

양 기관은 25일 부산항만공사 신항지사에서 합동 회의를 개최하고, 항만 및 배후단지 화재 위험 요인을 선제적으로 관리하기 위한 구체적인 협력 방안을 논의했다.

이번 협력은 항만 및 물류단지 특성을 고려해, 단순한 점검을 넘어 현장 중심의 실질적인 예방 대책을 양 기관이 공동으로 수립하는 데 초점을 맞췄다.

이날 회의에서 양 기관은 ▲최근 사업체 화재 사례 및 데이터 공유 ▲계절별 주요 화재 위험 요인 분석 ▲항만 특성에 최적화된 화재 예방 컨설팅 ▲초기 대응체계 상호 점검 등을 진행했다.

특히, 사업장의 자율 안전관리 역량을 높이기 위해 소방 기술 지원과 항만 운영 노하우를 결합한 실효성 있는 협조 체계를 가동하기로 했다.

또한, 항만 내 고위험 시설 등 화재 취약 요인에 대한 사전 합동점검 및 안전 컨설팅 진행, 긴급 상황 발생 시 즉각적인 상황 공유를 위한 양 기관 간 비상 연락망 및 대응 시스템 고도화 등을 추진해 나갈 예정이다.

이상기 창원소방본부장은 "항만 시설은 화재 시 대형 재난으로 이어질 가능성이 높은 만큼, 예방 단계에서의 협력이 무엇보다 중요하다"며 "부산항만공사와의 긴밀한 공조를 통해 화재 안전관리 체계를 한층 더 끌어 올리겠다"고 밝혔다.

이어 부산항만공사 송상근 사장은 "국가 경제의 동력인 부산항을 안전하게 관리·운영하는 것은 우리의 핵심 임무"라며 "창원소방본부의 전문적인 화재 예방 역량과 우리 공사의 현장 관리 능력을 결합해, 입주 기업과 종사자들이 안심하고 일할 수 있는 환경을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 강조했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>