"취업률 1위"…국립목포대, 1천177명 빛나는 졸업

전기 학위수여식 대성황

글로컬대학 S등급 등 성과

송하철 총장 "당당히 미래 개척하길"

내달 1일 전남도립대와 통합 '새 도약'

국립목포대학교는 지난 24일 교내 체육관 1층 강당에서 '2025학년도 전기 학위수여식'을 성황리에 개최했다고 25일 밝혔다.

이날 행사는 송하철 총장을 비롯해 고석규 6대 전임총장, 박문옥 총동문회장(전남도의회 운영위원장), 김화진 국민의힘 전남도당 위원장, 조석훈 목포시장 권한대행, 조성오 목포시의장 등 지역 주요 내빈과 졸업생, 가족 등 800여 명이 참석해 새 출발을 축하했다.

목포대학교는 '2025학년도 전기 학위수여식'을 성황리에 개최했다. 목포대 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 학위수여식을 통해 학사 1,016명, 석사 118명, 박사 43명 등 총 1,177명의 인재가 영예로운 학위를 취득했다. 행사는 국민의례와 학사보고를 시작으로 총장 식사, 내빈 축사, 졸업생 대표 인사, 학위 수여 및 시상 등의 순으로 진행됐다.

시상식에서는 학업 성과가 뛰어나고 대학 발전에 기여한 졸업생들을 위해 총장상(우수인재인증·성적우수상·공로상·봉사상)을 비롯해 총동문회장상, 국회의원상, 목포시장상, 목포시의회의장상 등 다양한 포상이 수여됐다.

송하철 총장은 식사를 통해 "오늘 우리는 1177명의 당당한 인재를 세상으로 힘차게 내보낸다"며 "국립목포대 졸업생이라는 자부심을 가슴에 품고 각자의 자리에서 당당히 미래를 개척해 나가길 바란다"고 격려했다.

이어 "글로컬대학 연차평가 S등급 획득과 전국 일반국립대 취업률 1위 달성은 우리 대학의 경쟁력을 입증하는 성과"라며 "모교는 언제나 졸업생 여러분의 든든한 버팀목이 될 것"이라고 덧붙였다.

한편, 국립목포대학교는 내달 1일 전남도립대학교와 통합해 지역을 대표하는 거점 통합대학으로 새롭게 출범할 예정이다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>