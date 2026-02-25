본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

고령군, "젊고 힘찬 미래농촌·가야가 빚은 고령"

영남취재본부 김이환기자

입력2026.02.25 12:30

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

농촌 공간 재구조화 및 재생지원

경북 고령군은 지난 24일 군청 3층 대가야홀에서 「농촌 공간 재구조화 및 재생 기본계획(안)」에 대한 공청회를 개최했다.


이번 공청회는 2023년 3월 29일 시행된" 농촌 공간 재구조화 및 재생지원에 관한 법률"에 따라 수립하는 법정 계획으로, 농촌의 난개발과 경제적·사회적·환경적 불균형을 해소하여 삶터·일터·쉼터로서의 농촌다운 회복과 국토의 균형발전을 도모하는 10년 단위의 중장기 계획을 주민과 함께 논의하는 자리였다.

「농촌 공간 재구조화 및 재생 기본계획(안)」에 대한 공청회/김이환 기자

「농촌 공간 재구조화 및 재생 기본계획(안)」에 대한 공청회/김이환 기자

AD
원본보기 아이콘

공청회에서는 "젊고 힘찬 미래농촌, 가야가 빚은 고령"이라는 비전을 두고 농촌 공간구조 분석을 통한 재생활성화지역별로 인구소멸 대응, 농산업 구조의 고도화를 통한 부가가치 증진, 전략산업 육성을 통한 일자리 공급 등 발전전력을 제시했다.

공청회에는 주민들의 높은 관심과 기대를 보여주듯 주민, 전문가, 관계기관 등 100여 명이 참석해 열띤 토론을 이어갔으며, 단순히 행정에서 일방적으로 설명하는 자리가 아니라 주민과 전문가, 행정이 함께 고령의 농촌 미래를 설계하는 협치의 장이 되었다는 점에서 큰 의미가 있었다.


고령군 관계자는 "군민들의 다양한 의견을 반영해 농촌공간정책심의회 등을 거쳐 오는 3월까지 기본계획을 확정할 예정"이라며 "농촌다움을 회복하기 위해 군민들의 많은 관심과 협조를 부탁드리며, 주민 의견을 충실히 반영하여 지속 가능한 선순환 농촌 모델을 만들어가겠다"고 했다.




영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

코스피, 사상 최초 6000 뚫었다…20만전자·100만닉스도 강세 코스피, 사상 최초 6000 뚫었다…20만전자·100만... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'진짜'는 버티기 힘든 세상…진실은 '가짜'가 돼서야 보였다

"규모9 초대형 지진 발생 임박" "400년 만의 재앙" 경고…일본에 무슨 일이

귀금속도 아닌데…2억6000만원어치 '포켓몬 카드' 싹쓸이한 美 도둑들

"'중국설' 표기 바꿔달라 했더니"…서경덕, 中 누리꾼에 SNS테러 당해

"가격 올랐는데 더 팔렸다" 日에서 난리난 이 음료, '생산량 최대'

그냥 빌려 타는 청년들…"아직 현역" 새 차 뽑는 노인들

"응급실 뺑뺑이 없앤다" 중증응급환자 발생 시 '광역상황실'서 이송병원 직접 선정

새로운 이슈 보기