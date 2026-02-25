고령군, "젊고 힘찬 미래농촌·가야가 빚은 고령"

농촌 공간 재구조화 및 재생지원

경북 고령군은 지난 24일 군청 3층 대가야홀에서 「농촌 공간 재구조화 및 재생 기본계획(안)」에 대한 공청회를 개최했다.

이번 공청회는 2023년 3월 29일 시행된" 농촌 공간 재구조화 및 재생지원에 관한 법률"에 따라 수립하는 법정 계획으로, 농촌의 난개발과 경제적·사회적·환경적 불균형을 해소하여 삶터·일터·쉼터로서의 농촌다운 회복과 국토의 균형발전을 도모하는 10년 단위의 중장기 계획을 주민과 함께 논의하는 자리였다.

「농촌 공간 재구조화 및 재생 기본계획(안)」에 대한 공청회/김이환 기자 AD 원본보기 아이콘

공청회에서는 "젊고 힘찬 미래농촌, 가야가 빚은 고령"이라는 비전을 두고 농촌 공간구조 분석을 통한 재생활성화지역별로 인구소멸 대응, 농산업 구조의 고도화를 통한 부가가치 증진, 전략산업 육성을 통한 일자리 공급 등 발전전력을 제시했다.

공청회에는 주민들의 높은 관심과 기대를 보여주듯 주민, 전문가, 관계기관 등 100여 명이 참석해 열띤 토론을 이어갔으며, 단순히 행정에서 일방적으로 설명하는 자리가 아니라 주민과 전문가, 행정이 함께 고령의 농촌 미래를 설계하는 협치의 장이 되었다는 점에서 큰 의미가 있었다.

고령군 관계자는 "군민들의 다양한 의견을 반영해 농촌공간정책심의회 등을 거쳐 오는 3월까지 기본계획을 확정할 예정"이라며 "농촌다움을 회복하기 위해 군민들의 많은 관심과 협조를 부탁드리며, 주민 의견을 충실히 반영하여 지속 가능한 선순환 농촌 모델을 만들어가겠다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>