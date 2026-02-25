본문 바로가기
관람객 발길 멈춘 그곳…익산 '백제왕궁 사진 명소' 10선

호남취재본부 백건수기자

입력2026.02.25 13:14

백제왕궁박물관 5곳·왕궁리유적지 5곳 선정

익산시가 세계유산 백제왕궁(왕궁리유적)의 관람객 발길이 많이 머무는 장소를 중심으로 백제왕궁박물관 5곳, 왕궁리유적지 5곳 등 총 10곳의 사진 촬영 명소를 선정해 소개했다. 익산시 제공

익산시가 세계유산 백제왕궁(왕궁리유적)의 관람객 발길이 많이 머무는 장소를 중심으로 백제왕궁박물관 5곳, 왕궁리유적지 5곳 등 총 10곳의 사진 촬영 명소를 선정해 소개했다. 익산시 제공

익산시가 세계유산 백제왕궁(왕궁리유적)의 사진 촬영 명소를 알려, 방문객들이 역사문화 유산의 아름다움을 깊이 체험하도록 돕고 있다.


익산시 왕도역사관은 25일 관람객들의 발길이 많이 머무는 장소를 중심으로 백제왕궁박물관 5곳, 왕궁리유적지 5곳 등 총 10곳의 사진 촬영 명소를 선정해 소개하고 있다고 밝혔다.

백제왕궁박물관에서는 3층 하늘정원에서 미륵산과 왕궁 전경을 한눈에 담을 수 있으며, 디지털 기술로 구현된 백제 정원에서는 사계절의 변화를 배경으로 특별한 장면을 남길 수 있다.


또한 '왕궁의 서가' 액자 창틀 너머로 펼쳐진 자연 풍광, 백제 무왕의 어좌 체험 공간, 한지 인형으로 만나는 서동과 선화 이야기 공간 등도 관람객들에게 인기를 끌고 있다.


왕궁리유적지에서는 '문화유산야행 액자' 사진 촬영 공간을 통해 왕궁탑과 소나무, 하늘이 어우러진 풍경을 담을 수 있다.

이와 함께 ▲왕궁탑과 소나무가 어우러진 풍경 ▲두 그루 소나무 사이로 비치는 탑의 모습 ▲'인생(사랑)나무'와 오층석탑이 함께하는 장면 ▲왕궁터 전경을 담을 수 있는 '왕궁 품안애(愛)' 공간이 관람객들의 관심을 모으고 있다.


익산시는 사진 명소 10곳 선정을 통해 관람객이 유적을 단순히 둘러보는 데서 나아가, 직접 기록하고 추억을 남기는 체험형 관람 문화를 확산할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 특히 계절과 날씨에 따라 달라지는 풍경은 재방문을 유도하는 요소로 작용할 것으로 전망한다.


익산시 관계자는 "백제왕궁박물관과 왕궁리유적지는 역사와 문화의 가치가 살아 숨 쉬는 공간"이라며 "관람객들이 사랑하는 사진 명소를 널리 알려 더욱 친근하고 매력적인 여행지로 자리매김하길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr
