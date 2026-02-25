경찰, '숭실대 편입 특혜' 김병기 차남 피의자 소환

김병기 소환 하루 앞두고 차남 불러 조사

김병기 무소속 의원 차남의 숭실대 편입 특혜 의혹 등을 수사 중인 경찰이 김 의원의 차남을 피의자 신분으로 소환했다.

서울경찰청 공공범죄수사대는 업무방해 혐의로 김 의원의 차남 김모씨를 마포종합청사로 불러 조사 중이라고 25일 밝혔다.

경찰은 김 의원이 차남의 숭실대 편입 과정에 개입하고, 가상자산 거래소 빗썸 채용을 청탁했다는 의혹 등을 수사하고 있다. 김 의원의 전직 보좌진은 앞서 경찰에 제출한 진술서를 통해 김씨의 편입학 방안을 찾던 중 이지희 동작구의원으로부터 '숭실대 계약학과는 토익 없이 편입할 수 있다'는 말을 듣고 김 의원이 2021년 말 숭실대를 방문했다고 밝힌 바 있다. 이후 이 구의원과 보좌진이 편입 조건을 맞추기 위해 차남을 한 중견기업에 편법 채용시켰다는 게 골자다.

이 같은 진술서에 따르면 김 의원은 또 차남 취업과 관련해 빗썸 등 코인 관련 회사에 관심을 보였으며 2024년 9~11월께 빗썸과 두나무 양측에 채용 청탁을 시도한 것으로 알려졌다. 경찰은 이날 김씨를 상대로 빗썸 채용 과정에 대해서도 캐물을 예정으로 전해졌다.

경찰은 전날 빗썸 본사 사무실과 빗썸금융타워 건물에 대해 압수수색을 실시했으며, 26~27일 양일간 김 의원을 뇌물수수 혐의 피의자 신분으로 불러 조사할 예정이다.





