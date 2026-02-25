황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스코스피, 사상 최초 6000 뚫었다…20만전자·100만... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보]코스피 사상 최초 6100 돌파
2026년 02월 25일(수)
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"규모9 초대형 지진 발생 임박" "400년 만의 재앙" 경고···일본에 무슨 일이
"부부싸움 중 화나서"…의정부 터널서 발견된 '100돈 금팔찌' 주인 품으로
'강북 모텔 살인녀' 팔로워 50배 폭증…"예쁘니까 무죄?" 가해자 미화 논란
"18세 이상이면 OK"…'시급 6만원' 파격 인상한 이유 보니
"도시가 불바다 됐다" 하루 60명 사망…월드컵 앞두고 '초비상'
'진짜'는 버티기 힘든 세상…진실은 '가짜'가 돼서야 보였다
"규모9 초대형 지진 발생 임박" "400년 만의 재앙" 경고…일본에 무슨 일이
귀금속도 아닌데…2억6000만원어치 '포켓몬 카드' 싹쓸이한 美 도둑들
"'중국설' 표기 바꿔달라 했더니"…서경덕, 中 누리꾼에 SNS테러 당해
"가격 올랐는데 더 팔렸다" 日에서 난리난 이 음료, '생산량 최대'
그냥 빌려 타는 청년들…"아직 현역" 새 차 뽑는 노인들