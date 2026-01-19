본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

IT·통합

위메이드맥스 '미드나잇 워커스' 스팀 위시리스트 30만 돌파

노경조기자

입력2026.01.19 10:00

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

오는 29일 스팀 얼리 액세스
고도화 거쳐 연내 출시 목표

위메이드맥스 는 원웨이티켓스튜디오가 개발 중인 신작 '미드나잇 워커스'가 스팀 위시리스트 30만을 돌파했다고 19일 밝혔다.


'미드나잇 워커스'. 위메이드맥스 제공

'미드나잇 워커스'. 위메이드맥스 제공

AD
원본보기 아이콘


오는 29일 스팀 얼리 액세스를 앞둔 '미드나잇 워커스'는 글로벌 플레이 테스트를 비롯해 국제 게임쇼 '게임스컴', '스팀 넥스트 페스트' 등 주요 행사에서 데모 버전을 공개하며 이용자들과 소통해 왔다.

'미드나잇 워커스'는 이용자와 이용자·환경 간 전투(PvPvE) 익스트랙션 장르로, 좀비 아포칼립스 세계관을 배경으로 한다. 수직적 폐쇄 시스템과 글로벌 메신저 '디스코드' 채널을 통한 유저들과의 커뮤니케이션 등 차별화된 요소가 사전 기대감을 끌어 올린 요인으로 분석된다.


게임은 오는 29일 오전 11시 스팀 플랫폼을 통해 글로벌 시장에 동시 공개되며, 고도화를 거쳐 연내 정식 출시될 예정이다.




노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

주식만 '1조 원어치' 손에 쥐었다…'대박' 터진 신규 상장사 임원 누구 주식만 '1조 원어치' 손에 쥐었다…'대박' 터진 신... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"나 아빠한테 400억대 건물 받았어"…금수저 6000조 '부동산 상속 쓰나미'

13년을 바쳐 1% 더했다…최강록의 더딘 셈법

"무거운 짐, 사죄"…'흑백요리사2' 임성근, 음주운전 3회 적발 고백

정부가 대신 내준 양육비 77억원…오늘부터 회수 나선다

10년 동고동락 주인 기다리며 식음 전폐…중국판 '하치'에 누리꾼 엄지척

"치킨집에서 우버·에어비앤비로" 韓 잠재성장률 올리는 길, 정답은 나와 있다

李대통령, 伊총리와 정상회담…AI·방산 등 협력 MOU

새로운 이슈 보기