경과원, 24일 판교서 '글로벌 진출 성과공유 및 간담회'

경기도경제과학진흥원이 24일 판교 스타트업캠퍼스 내 창업라운지에서 판교테크노밸리 관리사업 참여기업을 대상으로 '글로벌 진출 성과공유 및 간담회'를 열었다.

이날 행사는 판교테크노밸리 관리사업 참여기업의 글로벌 전시·투자 연계 성과를 확산하고, 해외시장 진출 우수사례를 공유해 기업 간 협력과 동반성장 환경을 조성하기 위해 마련됐다.

특히 CES 2026(국제전자제품박람회)과 UKF(United Korean Founders·한인창업자연합) 참가 경험을 토대로 글로벌 시장에서의 확장 전략을 점검하고, 지원사업의 성과를 객관적으로 분석하는 데 중점을 뒀다.

이날 행사에는 김현곤 경과원장을 비롯해 판교 관리사업 참여기업 대표와 임직원, 관계자 등 30여 명이 참석했다.

경기도경제과학진흥원이 24일 판교에서 '글로벌 진출 성과 공유 및 간담회'를 개최했다.

CES 2026 참관기업은 글로벌 기술 트렌드와 산업별 혁신 사례를 현장에서 확인하며 자사 사업모델의 고도화 방향을 점검했다. 특히 인공지능, 모빌리티, 헬스케어 등 분야별 최신 기술 흐름을 분석해 향후 제품 개발과 해외 진출 전략에 반영할 계획이라고 밝혔다.

UKF 투자유치 지원 참여기업은 현지 투자자와의 IR을 통해 후속 미팅을 이어가며 투자 검토 절차에 돌입한 경험을 설명했다. 참가기업들은 글로벌 시장 진입 과정에서의 애로사항과 대응 전략도 공유하며, 공동 대응 체계의 필요성을 강조했다.

김현곤 경과원장은 "이번 간담회는 전시 참가에서 IR, 투자 연계까지 이어진 글로벌 진출 성과를 공유한 자리"라며 "판교 스타트업이 세계 시장에서 경쟁력을 입증할 수 있도록 글로벌 네트워크와 투자 연계를 강화하고 체계적인 지원을 이어가겠다"고 말했다.

경과원은 이번 간담회에서 도출한 의견을 반영해 글로벌 네트워크 활용 프로그램을 확대하고, CES 참관지원사업과 투자 연계 프로그램을 지속 추진할 계획이다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



