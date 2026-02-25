광양시의회,'아름다운 하루'기부 물품 판매 행사 열어

'아름다운 가게' 기부 물품 직접 판매·수익금 기부

전남 광양시의회는 지난 24일 오전 아름다운 가게 광양 중마점에서 '아름다운 하루' 행사를 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 지난해 6월 광양시의회 의원과 직원들이 자발적으로 모아 기부한 물품을 직접 판매하기 위해 마련됐다. 당시 광양시의회는 의류, 잡화, 도서ㆍ음반, 가전 등 총 77점의 물품을 아름다운 가게 광양 중마점에 기부한 바 있다.

이날 행사에는 광양시의회 의원들과 아름다운 가게 관계자 및 활동 천사 등이 함께 참여해 판매를 지원하고, 물품 구매에도 동참하며 나눔의 의미를 더했다.

또한, 매장을 찾은 시민들과 소통하며 자원순환과 기부문화 확산의 가치를 공유하는 시간도 가졌다.

행사를 통해 마련된 수익금은 지역 내 어려운 이웃을 위해 사용될 예정으로, 지역사회에 따뜻한 나눔의 의미를 전하는 뜻깊은 자리가 됐다.

시의회는 "의원과 직원들이 정성을 모아 기부한 물품이 다시 지역사회에 도움이 되는 선순환으로 이어져 매우 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 지역사회와 함께하는 나눔 활동을 지속해서 실천해 나가겠다"고 밝혔다.





