조규일 협의회장, 시·군 협력 이끌다… 경남 시장·군수협의회 개최

시·군 공동 현안 공유 및 협력체계 강화 논의

지역 균형발전 위한 협력 행정 방향 제시

경상남도 시장·군수협의회(회장 조규일 진주시장)는 지난 24일 고성군 유스호스텔에서 '제98차 경남 시장·군수협의회 정기회의'를 개최했다.

이번 회의는 협의회 회장인 조규일 진주시장의 주재로 진행됐으며, 대한민국 시장·군수·구청장협의회의 '민선 8기 4차 연도 제2차 공동회장단 회의' 결과와 함께 지난해 10월 거제에서 열린 '제97차 경남 시장·군수협의회 정기회의'의 건의 사항에 대한 처리 결과를 공유했다.

아울러 이날 회의에서는 '공공건축 사업 추진 시 절차 및 기간 단축 건의'를 포함한 총 3건의 건의 사항을 심의·의결했으며, 해당 안건은 경남도와 대한민국 시장·군수·구청장협의회를 거쳐 중앙정부에 전달될 예정이다.

조규일 협의회장은 "민선 8기의 지난 4년 동안 급변하는 사회, 경제, 행정 환경 속에서 지역 현안 해결과 공동 발전을 위해 최선을 다해 온 시장·군수님들의 노고에 깊이 감사드린다"라며 "앞으로도 상호 신뢰와 협력을 바탕으로 도민 삶의 질 향상과 균형 있는 지역 발전을 위해 함께 힘을 모아 나가자"라고 말했다.

한편, 경상남도 시장·군수협의회는 지방자치 발전과 지역 현안에 대해 공동으로 대응하기 위해 분기별로 도내 시군을 순회하며 정기회의를 개최하고 있다.





