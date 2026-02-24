삼일PwC "방산 M&A, 기술 확보·혁신 위한 핵심"

미래기술 확보용 M&A 활발

K방산도 준비해야…글로벌 규제 대응 필요

삼일PwC 항공우주 및 방위산업 2026: 미국 M&A 동향과 한국 기업 시사점 보고서

세계 방위산업 시장에서 첨단 기술, 탄약, 우주 분야 등 차세대 역량에 대한 수요가 급증하면서 항공우주·방산(A&D) 산업의 인수합병(M&A)이 단순한 규모 확장 차원을 넘어 기술 확보와 혁신 가속화의 핵심 성장 동력으로 부상하고 있다. 국내 방산 기업들도 인공지능(AI)·자율주행·사이버·우주 등 방산 기술 중심으로 포트폴리오를 확장하고, 글로벌 규제 및 보안 체계에 선제적으로 대응할 수 있는 역량을 갖춰야 한다는 조언이 제기됐다.

혼자서는 힘들어…M&A로 기술 확보

24일 삼일PwC는 이 같은 내용을 담은 '항공우주 및 방위산업 2026: 미국 M&A 동향과 한국 기업 시사점' 보고서를 발간했다.

보고서에 따르면 최근 글로벌 방산 기업들은 비(非)핵심 자산을 매각해 확보한 자본을 방산 기술과 우주 등 성장 분야에 재투자하고 있다. 반면 사모펀드(PE)와 신규 진입자들은 '카브아웃(사업부 분할 매각)' 전략을 활용해 군·민 겸용 사업 플랫폼을 구축하며 시장 영향력을 확대하고 있다. 이와 함께 혁신 기업을 중심으로 한 분할(spin-off)과 기업공개(IPO)도 다시 활성화되는 추세다.

기술 확보 방식도 변화하고 있다. AI, 사이버, 자율 시스템, 전자전 분야에서 주계약자와 혁신 기업 간 협업이 확대되면서 대규모 인수보다는 소액 지분 투자, 합작투자(JV), 소규모 전략적 M&A를 통한 민첩한 기술 확보가 주류를 이루고 있다는 설명이다.

우주 산업 역시 위성과 발사체를 아우르는 수직 통합형 플랫폼을 중심으로 재편이 진행되고 있으며, 저궤도(LEO) 위성 구축과 미국 방위 정책에 대응한 전략적 파트너십이 강화되고 있다.

또한 각국 정부가 원가 가산 방식에서 성과 기반 계약으로 전환하면서 운영 역량과 비용 통제 능력을 갖춘 기업의 중요성이 더욱 커지고 있다. 보고서는 "M&A는 단순한 재무적 거래를 넘어 기술·인재·시장 접근성을 신속히 확보하는 새로운 연구개발(R&D) 전략으로 인식되고 있다"며 "향후 방위 산업의 우선순위에 맞춰 포트폴리오를 선제적으로 재편하는 기업들이 시장을 주도할 것"이라고 분석했다.

'우수생' K-방산, 포트폴리오 확장하고 보안 강화해야

보고서는 국내 방산기업들이 준수한 성과를 내면서 이미 신뢰를 확보했다고 평가했다. 이와 함께 향후 경쟁력 강화를 위한 과제도 제시했다.

우선 AI·자율·사이버·우주 등 방산기술 중심으로 포트폴리오를 확장하고 M&A와 전략적 투자를 통해 외부 혁신을 성장 전략의 핵심 수단으로 활용해야 한다고 조언했다. 빠르게 기술이 변하는 환경에서 내부 R&D만으로는 한계가 있다는 것이다. 소규모 M&A와 파트너십을 통한 민첩한 기술 확보가 중요하다고 강조했다.

글로벌 규제 및 보안 체계를 선제적으로 대비해야 한다고 주장했다. 미국 국방부의 사이버보안 성숙도 모델 인증(CMMC), 미국 수출통제 규정인 국제무기거래규정(ITAR)과 수출관리규정(EAR) 등에 대한 대응 수준이 거래 성사 여부와 기업 신뢰도를 좌우하는 핵심 기준이 된다는 분석이다. 그 밖에도 공급망·생산·인력 전반의 운영체계 현대화도 당부했다.

이번 보고서의 자세한 내용은 삼일PwC 홈페이지에서 확인할 수 있다. 홍석형 삼일PwC 방위산업센터 파트너는 "글로벌 방산 시장에서 대형 인수보다 기술과 역량 확보를 위한 소규모 전략적 거래가 주요 트렌드로 자리 잡고 있다"며 "국내 방산 기업들도 규제 대응 측면에서 글로벌 표준에 부합하도록 중장기 전략 수립이 시급하다"고 강조했다.





이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



