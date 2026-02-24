채널톡, 'AI 요원 알프 프로모션' 실시

중소·중견기업 AX 지원

인공지능(AI) 비즈니스 메신저 '채널톡' 운영사 채널코퍼레이션은 중소·중견 고객사를 대상으로 AI 상담 도입을 지원하기 위해 'AI 요원 알프 프로모션'을 다음 달까지 실시한다고 24일 밝혔다.

이번 프로모션은 단순·반복되는 상담 업무에 필요한 AI 도입에 어려움을 겪는 기업들이 ▲유사 기업 성공 사례 확인 ▲CX 전문가 1:1 컨설팅 등을 통해 자사에 적합한 AI 활용 방안을 모색할 수 있도록 기획됐다. 채널코퍼레이션은 AI 도입 체크리스트를 확인하고 상담을 신청한 기업에게 추첨을 통해 30만원 상당의 알프 이용권을 증정할 예정이다.

특히 채널코퍼레이션은 'AI 에이전트'를 친숙하게 전달하고자 'AI 요원' 콘셉트를 설정했으며, ▲알프 요원 리포트 ▲스페셜 여권 ▲알프 경력기술서 ▲기념품 등으로 구성된 이력서 굿즈를 제작했다. 굿즈는 이달부터 채널톡 고객사 1000여 곳에 순차 배송될 예정이다.

채널코퍼레이션 관계자는 "실제 산업 현장에서 알프를 활용한 AI 상담 자동화 사례를 생생하고 재치 있게 전달하기 위해 이번 프로모션을 기획했다"며 "다양한 성공 사례를 통해 CS 효율화에 대한 인사이트를 얻고, 자사에 알맞은 AX 전략을 구체화하는 기회가 되시길 바란다"고 했다.





