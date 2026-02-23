韓, 브라질과 '농업 협력' 강화키로…"K농자재, 중남미 시장 진출 본격화 기대"

송미령 장관, 브라질 농업축산부 장관과 면담

식량 안보·스마트 농업·건강 기능식품 등 신산업 협력 확대 논의

韓홍삼, 브라질 시장 진출 방안도 논의…"심사기간 단축 요청"

한국과 브라질 정부가 식량안보와 디지털 농업, 농기계, 농약 등 농업분야의 협력을 보다 강화하기로 했다.

농림축산식품부는 송미령 장관이 23일 서울에서 카를로스 엥히키 바케다 파바로 브라질 농업축산부 장관과 면담을 갖고 농업협력 업무협약(MOU) 개정 및 식량안보와 농자재 수출 확대 등 양국 간 실질적인 농업 협력 방안을 논의했다고 밝혔다.

송미령 농식품부 장관(왼쪽)이 23일 서울에서 카를로스 엥히키 바케다 파바로 브라질 농업축산부 장관과 면담을 갖고 기념사진 촬영을 하고 있다. 농식품부

이번 면담은 한-브라질 정상회담을 계기로 세계적 농업 강국인 브라질과 협력해 한국의 식량안보를 공고히 하고, 우리 스마트농업 기술과 농기계·농약 등 K농자재의 중남미 시장 진출을 본격화하기 위해 마련됐다.

우선 양국은 2005년 체결 이후 정체되었던 농업협력위원회를 식량안보와 디지털 농업, 농기계, 농약, 민간 투자 및 동식물 검역(SPS)까지 아우르는 포괄적 협력 플랫폼으로 재정비하기로 합의했다. 특히 위원회 개최 주기를 격년에서 매년으로 단축함으로써 상시적인 소통 체계를 구축하고, 글로벌 곡물 생산국인 브라질과의 파트너십을 통해 국가 식량안보 체계를 한층 강화해 나갈 계획이다.

또 농식품부는 스마트팜을 비롯해 농기계와 농약 등 우리 기업의 우수한 기술력을 바탕으로 중남미 최대 농업 강국 브라질과의 실질 협력을 강화해 나갈 계획이다. 이를 통해 K농자재의 수출 시장을 중남미 전역으로 확장하는 계기가 될 것으로 기대된다.

K푸드 수출 확대 측면에서는 한국산 홍삼의 브라질 시장 진출 가속화를 위한 논의가 심도 있게 진행됐다. 농식품부 관계자는 "송 장관은 브라질 식약당국(ANVISA)의 심사 기간이 길어 한국 기업들이 수출에 어려움을 겪고 있음을 설명하며, 신속한 검토와 심사 기간 단축을 강력히 요청했다"며 "아울러 한국산 포도 수출 등 주요 검역 현안에 대해서도 이번에 재정비된 협력 틀 안에서 국제 표준에 부합하도록 체계적으로 관리해 나가기로 뜻을 모았다"고 말했다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr



