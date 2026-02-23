부천시, 미니뉴타운 시범사업 2곳 재정비촉진지구 지정

심곡본동·원미동 일원 총 34만㎡



경기 부천시는 23일 미니뉴타운 시범사업 대상지인 심곡본동과 원미동 일원 2곳을 재정비촉진지구로 지정·고시했다.

이번 지구 지정은 광역 단위 정비를 위한 제도적 기반 마련을 위한 조치다. 지정 규모는 심곡본동 566-1번지 일원 약 11만㎡와 원미동 194-26번지 일원 약 23만㎡ 등 총 34만㎡다.

심곡본동 재정비촉진지구 위치도. 부천시 제공

해당 지역은 노후·불량 건축물이 밀집하고 기반시설이 부족해 종합적이고 체계적인 정비가 필요한 곳이다. 지난해 7월 미니뉴타운 시범사업 공모에 선정된 이후 주민설명회와 주민공람, 시의회 의견 청취, 도시계획위원회 심의 등 관련 행정절차를 거쳐 이번에 최종 지정됐다.

이번 지정으로 개별 정비사업이 아닌 권역 단위 통합 정비가 가능해졌으며, 시는 계획 수립 과정에서 사업구역 간 연계를 강화해 체계적인 도시 재편을 추진할 예정이다.

장환식 부천시 주택국장은 "재정비촉진지구 지정은 노후 주거지의 체계적인 정비를 위한 첫 단계"라며 "주민 의견을 충분히 반영해 계획을 수립하고 기반시설 확충과 주거환경 개선을 차질 없이 추진하겠다"고 말했다.

시는 앞으로 재정비촉진계획을 수립해 정비구역 지정과 용적률 등 밀도계획 수립, 기반시설 확충, 단계별 사업 추진방안 등을 구체화하고 관련 후속 절차도 순차적으로 진행할 계획이다.

원미동 재정비촉진지구 위치도. 부천시 제공





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr



