[포토] 포근한 날씨...내일은 17도까지 올라

서울 낮 최고기온이 13도까지 올라가는 등 포근한 날씨를 보인 20일 오후 서울 종로구 광화문 부근에서 시민들이 겉옷을 벗어 손에 들고 길을 걷고 있다.







