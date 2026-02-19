KB국민은행, 금리인하요구권 대행 서비스 출시

KB국민은행은 오는 2월 26일 마이데이터로 연결된 타 금융사 대출까지 한 번에 금리인하요구권 신청을 대행하는 '금리인하요구권 대행 서비스'를 출시한다고 19일 밝혔다.

이 서비스는 고객이 KB스타뱅킹에서 1회 동의만 하면, 여러 금융사의 대출을 대상으로 금리인하 가능 여부를 정기 점검하고 조건을 충족할 경우 고객을 대신해 금리인하요구권을 자동 신청해주는 것이 특징이다.

이번 서비스는 금융위원회가 2025년 12월 '마이데이터 기반 금리인하요구권 대행 서비스'를 혁신금융서비스로 지정한 데 따른 것으로, 고객의 실질 이자 부담을 낮추고 포용금융을 확대하기 위해 마련됐다고 은행 측은 설명했다. 이용을 원하는 고객은 KB스타뱅킹 대출 메뉴에서 서비스를 신청한 뒤, 본인 대출 정보를 마이데이터로 연동하면 된다.

KB국민은행은 기존 금리인하요구권 서비스와 달리 사후관리 기능을 강화했다고 강조했다. 금리 인하가 수용되지 않으면 거절 사유를 분석해 안내하고, 금리 인하 가능성을 높이는 방안도 함께 제시한다. 이후 신용 상태가 개선되면 자동으로 재신청해 고객이 놓치기 쉬운 금리 인하 기회를 지속적으로 관리한다.

KB국민은행 관계자는 "금리인하요구권 신청 과정에서 고객이 느끼는 불편을 줄이고 제도의 실효성을 높이기 위해 이번 서비스를 제공하게 됐다"며 "금융소비자 권익 보호를 최우선으로 삼아 실질적인 금융 부담 완화를 위한 서비스를 확대해 나가겠다"고 말했다.





이은주 기자 golden@asiae.co.kr



