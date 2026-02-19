강원도교육청, 제107회 전국동계체전 학생선수단 263명 출격

전년 대비 참가 인원 확대·8개 종목서

‘동계 스포츠 메카’ 위상 높인다

밀라노 동계올림픽의 감동·열기 이어가

강원특별자치도교육청은 오는 25일부터 28일까지 4일간 강원특별자치도를 주 개최지로 개최되는 '제107회 전국동계체육대회'에 263명의 초·중·고 학생선수가 8개 종목에 참가한다.

동계 스포츠의 메카 강원특별자치도에서 개최되는 이번 전국동계체육대회는 '특별한 강원의 겨울, 하나되는 대한민국'이라는 대회 슬로건으로 강원특별자치도 일원(춘천, 강릉, 평창, 태백)에서 개최된다.

강원특별자치도교육청 선수단은 지난해 전국동계체전의 참가 학생선수 239명보다 24명이 증가한 8종목 초·중·고 학생선수 263명이 참가하여, 끝까지 최선을 다하고 그동안 갈고 닦은 실력을 아낌없이 발휘하며 동계 스포츠 축제를 마음껏 즐길 예정이다.

또한 지난해 전국동계체전을 시작으로 2029년까지 강원특별자치도에서 개최되어 세계적인 강원의 동계올림픽 문화유산 활용을 통해 참가하는 학생들의 기량 향상에 도움이 될 것으로 기대된다.

강원의 학생선수들은 스키(세부종목: 알파인스키, 스노보드, 크로스컨트리), 바이애슬론, 봅슬레이·스켈레톤, 컬링, 아이스하키에서 좋은 성적을 기대하고 있다.

이인범 문화체육특수교육과장은 "이번 대회를 통해 우리 학생선수들이 기량을 마음껏 펼칠 수 있는 기회가 되길 바란다"라며 "우리 초·중·고 학생선수들이 힘든 훈련 속에서 운동과 공부를 병행하며 자신의 진로를 위해 최선을 다할 수 있도록 응원하고 아낌없이 지원할 것"이라고 말했다.





