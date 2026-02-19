삼성·하나카드, 신세계百 '5메이징 카드 페스타' 이벤트

신백리워드 적립·할인 쿠폰·캐시백·무이자 할부 등

삼성카드 삼성카드 029780 | 코스피 증권정보 현재가 62,900 전일대비 600 등락률 +0.96% 거래량 57,878 전일가 62,300 2026.02.19 10:21 기준 관련기사 금감원, 금융권과 설맞이 전통시장 나눔 활동연체 없는 저신용 자영업자도 신용카드 발급…후불교통도 허용삼성카드, 20대 전용 멤버십 'THE TWENTY' 론칭 전 종목 시세 보기 close 와 하나카드는 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 344,500 전일대비 19,500 등락률 -5.36% 거래량 44,267 전일가 364,000 2026.02.19 10:21 기준 관련기사 [K관광 新지형도]①"한국인 일상에 푹 빠졌다"…외국인 필수코스 '명동' 아니네"설날 아침 나갔다 낭패"…쇼핑스팟 '연휴 휴무일' 총정리신세계百, 1월 외국인 매출 900억 '역대최대'…'K-쇼핑' 랜드마크로 전 종목 시세 보기 close 백화점과 함께 다음 달 2일까지 제휴 카드 이용 고객 대상으로 '5메이징 카드 페스타'를 한다고 19일 밝혔다.

삼성카드는 전국 신세계백화점 점포에선 신백리워드 적립, 무이자할부, 캐시백 행사를 진행한다. 명품, 패션, 잡화 단일 브랜드에서 7% 신백리워드 적립 혜택을 최대 70만리워드까지 제공하며, 결제금액대별 최대 10개월 무이자 할부 혜택 및 단일 브랜드 100만원 이상 결제 시 2만원 캐시백 혜택도 준다.

신세계백화점 애플리케이션에선 단일 매장 및 식품 3대 이벤트 쿠폰을 받을 수 있다. 신세계 제휴 삼성카드 결제시 사용 가능한 ▲리빙, 패션, 워치·주얼리 단일 브랜드 3만원 쿠폰 ▲스위트·델리 쿠폰 ▲5메이징 푸드 스페셜 프라이스 할인 쿠폰 ▲5메이징 이브닝 다이닝 쿠폰을 제공한다.

하나카드는 봄·여름 시즌 수요와 신학기, 다음 달 초 연휴 등 명절 직후 소비 흐름에 맞춰 최장 12일간의 사은 혜택을 집중 기획했다. 신백리워드, 캐시백 혜택 등 서비스는 삼성카드와 비슷하다. 다만 이날부터 오는 22일까지 제휴 신용카드로 200만원 이상 결제한 고객에겐 최대 12개월 무이자 할부 혜택을 지원한다.

아울러 '신세계 트래블고 하나카드' 출시 기념으로 신규 고객이 해당 상품으로 당일 30만원 이상 이용할 경우 최대 12만원의 캐시백을 제공한다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



