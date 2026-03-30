월 최대 1만6000원 할인

구독형 렌탈 성장세 반영

넥센타이어 넥센타이어 close 증권정보 002350 KOSPI 현재가 7,160 전일대비 210 등락률 -2.85% 거래량 11,030 전일가 7,370 2026.03.30 09:21 기준 관련기사 넥센타이어, 정기주총서 27년 연속 현금배당 결정…"주주 권익 높일 것" 넥센타이어, BMW 'iX3' 신차용 타이어 '엔페라 스포츠' 공급 넥센타이어, 핀란드 시험 센터 개소… 유럽 겨울용 타이어 시장 공략 전 종목 시세 보기 가 삼성카드 삼성카드 close 증권정보 029780 KOSPI 현재가 53,200 전일대비 1,800 등락률 -3.27% 거래량 14,609 전일가 55,000 2026.03.30 09:21 기준 관련기사 카드사 1·2위, '한화이글스 쟁탈전'…삼성카드, '한화이글스 삼성카드' 출시 삼성금융, '2026 C-Lab 아웃사이드' 개최…스타트업 협업 삼성카드, 우리은행 제휴카드 5종 출시 전 종목 시세 보기 와 협업해 타이어 렌털 서비스 전용 제휴카드를 선보인다. 타이어 구매 방식이 일시불에서 구독형으로 변화하는 추세에 맞춰 이용자들의 비용 부담을 낮춘다는 취지다.

넥센타이어 삼성카드 플레이트. 넥센타이어 AD 원본보기 아이콘

넥센타이어는 '넥센타이어 삼성카드'를 출시했다고 30일 밝혔다. 이번 카드는 지난 2015년 시작된 타이어 구독 서비스 '넥스트레벨'의 이용자 증가에 맞춰 기획됐다. 2025년 기준 넥스트레벨 신규 고객 수는 2020년 대비 2배 이상 늘었으며, 누적 판매량은 2021년 100만개 돌파 이후 두 배 이상 증가했다.

해당 카드를 이용하면 전월 실적에 따라 넥스트레벨 구독료를 월 최대 1만6000원까지 할인받을 수 있다. 넥스트레벨은 점검 및 위치교환을 제공하는 알뜰 케어와 얼라인먼트 및 마모 보증이 추가된 안심케어 상품으로 구성된다. 두 상품 모두 사용자 과실로 인한 파손 시 무상 교체 혜택을 포함하며, 전국 800여개 제휴 매장에서 이용할 수 있다.

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넥센타이어 관계자는 "타이어 구독 서비스가 새로운 구매 방식으로 자리 잡고 있다"며 "합리적인 가격과 편리한 서비스를 지속적으로 확장해 나가겠다"고 말했다.

최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



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