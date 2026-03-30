삼성카드, '넥센타이어 삼성카드' 출시

월 최대 1.6만원 렌탈료 할인 등

삼성카드 삼성카드 close 증권정보 029780 KOSPI 현재가 53,800 전일대비 1,200 등락률 -2.18% 거래량 106,863 전일가 55,000 2026.03.30 15:30 기준 관련기사 넥센타이어, 삼성카드와 제휴카드 출시… 타이어 렌탈 혜택 강화 카드사 1·2위, '한화이글스 쟁탈전'…삼성카드, '한화이글스 삼성카드' 출시 삼성금융, '2026 C-Lab 아웃사이드' 개최…스타트업 협업 전 종목 시세 보기 는 넥센타이어와 제휴해 타이어 구매 비용 부담을 줄여주는 '넥센타이어 삼성카드'를 30일 출시했다고 밝혔다.

이 카드는 넥센타이어의 프리미엄 타이어 구독형 렌탈 서비스 '넥스트레벨(NEXT LEVEL)' 이용 시 월 최대 1만6000원의 렌탈료 할인 혜택을 제공한다.

타이어 렌탈 서비스 미이용 시 주유소, 액화석유가스(LPG) 충전소, 커피전문점과 편의점에서 통합 월 1만원까지 10% 할인해준다.

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모든 혜택은 전월 30만원 이상 이용하면 받을 수 있다. 연회비는 국내 전용과 해외 겸용 모두 1만5000원이다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



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