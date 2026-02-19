▲정영순씨 별세. 박용규씨 배우자상, 박진호(보험개발원 부원장)·진만(인포시스 부사장)·호경·미경씨 모친상=서울대병원 장례식장 6호, 발인 20일 오전 5시30분. 02-2072-2010
[부고]박진호(보험개발원 부원장)씨 모친상
2026년 02월 19일(목)
