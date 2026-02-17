본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

[내일날씨]연휴 마지막 날 전국 맑고 포근…아침엔 '쌀쌀' 일교차 주의

염다연기자

입력2026.02.17 20:21

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

아침 최저기온 -7~2도
낮 최고기온은 5~13도

설 연휴 마지막 날인 18일은 전국이 대체로 맑은 가운데 낮에는 포근하겠다. 아침까지 전국 대부분 지역에서 영하권의 쌀쌀한 날씨가 이어지겠으나 낮에는 최고 13도로 따뜻하겠다.

서울을 비롯해 전국적으로 낮기온이 올라가면서 포근한 날씨를 보인 26일 서울 종로구 광화문광장에는 많은 사람들이 나와 산책을 즐기고 있다. 2025.2.26 조용준 기자

서울을 비롯해 전국적으로 낮기온이 올라가면서 포근한 날씨를 보인 26일 서울 종로구 광화문광장에는 많은 사람들이 나와 산책을 즐기고 있다. 2025.2.26 조용준 기자

AD
원본보기 아이콘

이날 아침 최저기온은 -7~2도, 낮 최고기온은 5~13도로 예보됐다. 이날과 19일은 경상권 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 15도 이상으로 크게 벌어지는 곳이 있으니 건강관리에 유의해야겠다.


오전부터 낮 사이 울릉도와 독도에는 비 또는 눈이 내리는 곳이 있겠다.

미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음'~'보통' 수준이겠으나 수도권과 충남은 오전까지 '나쁨'으로 전망된다.


바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5~3.5m, 서해 앞바다에서 0.5~2.0m, 남해 앞바다에서 0.5~1.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.0∼3.5m, 서해 1.0∼2.5m, 남해 0.5∼2.5m로 예상된다.


오후부터 동해안에 너울에 의한 높은 물결이 백사장으로 강하게 밀려오거나 갯바위나 방파제를 넘는 곳이 있겠으니, 해안가 안전사고에 유의해야겠다.




염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"주문 폭주 걱정했는데 2000원 떨이해도 안 팔려"…인기 시들해진 '두쫀쿠' "주문 폭주 걱정했는데 2000원 떨이해도 안 팔려"... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"우울증이 의지 문제?" 편견·극복 담은 복지부 영상…600만뷰 터진 비결

'억만장자 성범죄자와 친분' 하얏트 회장 전격 사퇴…"변명 여지 없다"

"떨이해도 안팔려" "재고만 쌓여"…두쫀쿠 인기 시들에 곳곳서 탄식

"스폰녀 만날래?" 허위 광고로 남성들에 9000만원 뜯어낸 남성

"취권에 도마 체조까지" 中 춘제 휴머노이드 로봇 장기자랑

'예측불허' 트럼프 정책에…달러 투자심리 14년 만에 최악

연휴 마지막 날 전국 맑고 포근…아침엔 '쌀쌀' 일교차 주의

새로운 이슈 보기