다카이치 日총리, 납북피해자 가족 면담…"김정은과 마주할 각오"

최서윤기자

입력2026.02.16 17:53

수정2026.02.16 17:54

숏뉴스
다카이치 사나에 일본 총리가 16일 일본인 납북 피해자의 조기 귀국을 위해 김정은 북한 국무위원장과 정상회담을 할 의사를 재차 표명했다.


NHK에 따르면 다카이치 총리는 이날 총리 관저에서 일본인 납북 피해자 가족들과 만나 "납치 문제 해결은 내게 주어진 사명"이라며 "일본과 북한이 함께 번영과 평화를 누리는 미래를 그릴 수 있도록 김정은 위원장과 정상끼리 정면에서 마주할 각오"라고 말했다. 그러면서 "할 수 있는 모든 수단을 다해 어떻게 해서든 돌파구를 열고 구체적인 성과로 연결하고 싶다"고 했다.

앞서 다카이치 총리는 작년 11월 일본인 납북 피해자 조기 귀국을 요구하는 국민대집회에 참석해 "하루라도 빠른 납북자의 귀국 실현을 위해 심혈을 기울일 것"이라며 "이미 북측에는 정상회담을 하고 싶다는 뜻을 전달했다"고 말한 바 있다. 그러나 뚜렷한 진전은 없는 상태다.


다카이치 사나에 일본 총리가 지난해 11월 도쿄에서 열린 일본인 납북 피해자 조기 귀국을 요구하는 국민대집회에 참석해 발언하고 있다. 교도연합뉴스

다카이치 사나에 일본 총리가 지난해 11월 도쿄에서 열린 일본인 납북 피해자 조기 귀국을 요구하는 국민대집회에 참석해 발언하고 있다. 교도연합뉴스

기하라 미노루 관방장관은 이날 정례 기자회견에서 "납북 피해자 문제는 다카이치 내각의 가장 중요한 과제"라며 정상회담과 관련해서는 "북한에 대해 그동안 다양한 경로를 통해 요청해왔다"고 했다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 중국 방문에 맞춰 북미 정상회담이 열릴 경우 북일 정상회담 가능성을 묻는 말에는 "예단을 갖고 언급하는 것은 삼가겠다"고 답했다.


한편 일본인 납북 피해자 가족회는 이날 면담 자리에서 납북 피해자의 부모 세대가 살아있을 때 모든 피해자가 한꺼번에 돌아온다면, 일본의 북한 제재 해제에도 반대하지 않기로 했다는 입장을 전달했다. 이어 전날 결정한 가족회의 활동 방침을 요청하고 귀국 실현을 위한 노력을 호소했다.




최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr
