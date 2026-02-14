본문 바로가기
금산군, 청소년 안전망 보장 9~24세 '위기 청소년' 특별지원

충청취재본부 모석봉기자

입력2026.02.14 21:21

중위소득 100% 이하 가정 대상 기초생계비·건강검진비 등 제공

금산군청 전경(사진=금산군 제공)

금산군청 전경(사진=금산군 제공)

금산군이 어려움에 놓인 청소년들의 안전과 복지를 보장하기 위해 9~24세 위기 청소년 특별지원에 나선다.


지원 대상은 중위소득 100% 이하 가정에 해당하는 경우로 기초생계비와 숙식 제공, 건강검진 및 치료비, 교육·훈련비 등 청소년의 건전한 성장을 위해 필요하다고 인정되는 전반적인 비용을 포함한다.

지원 기간은 청소년복지심의위원회 심의를 거쳐 1년 이내로 정해지며 필요시 최대 1년 연장할 수 있다.


청소년 본인뿐만 아니라 보호자, 교사, 청소년지도사와 상담사, 사회복지사, 사회복지업무 담당 공무원 등도 신청이 가능하다.


신청 기간은 연중 읍면 행정복지센터를 방문해 신청서를 제출하면 된다.

군 관계자는 "이번 특별지원을 통해 드러나지 않는 위기 청소년들을 조기에 발굴하고 체계적으로 지원할 것"이라며 "청소년들이 건강한 사회 구성원으로 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
아시아경제

