육군 수기사 천둥대대, ‘천둥 그린마켓’ 수익금 전액 기부…이웃사랑 실천

육군 수도기계화보병사단(이하 수기사) 천둥대대는 13일 설 연휴를 앞두고 포천시 일동면 행정복지센터에 사랑의 기부금과 먹거리 꾸러미를 전달하며 이웃사랑을 실천했다.

수도기계화보병사단(수기사) 천둥대대 장병들이 기부를 위한 천둥그린마켓(바자회)에 참여하고 있다. 수도기계화보병사단 제공 AD 원본보기 아이콘

앞서, 부대는 지난 6일 불우이웃 돕기 모금을 위한 자체 바자회인 '천둥 그린마켓'을 개최했다. 이번 바자회는 설 연휴를 앞두고 부대 장병과 군인가족들이 자발적으로 참여한 가운데, 의류, 생활용품, 도서, 가전 등 다양한 물품을 기증하고 판매하는 방식으로 진행됐다.

특히, 이번 활동은 지난해 7월 기록적인 집중호우로 큰 피해를 입은 지역민들의 어려움을 곁에서 지켜보고 수해복구를 함께하며 지역 취약계층을 위한 기부에 대해 부대원 모두의 공감대가 형성되며 진행됐다.

단순한 물품 판매를 넘어 지휘관부터 부대원, 군인가족 모두 하나 되어 나눔과 봉사의 의미를 되새기고, 국민과 함께하는 국민의 군대로서 사회적 책임을 실천하기 위해 추진된 것이다.

또한, 부대는 바자회 간 친환경 ESG 캠페인 활동을 실천하기 위해 노력했다. 일상생활에서 사용 가능한 물품 위주로 진행해 일회용품 사용과 가전기기 탄소 배출량을 조금이나마 줄이기 위한 활동을 실천했다.

부대원의 적극적인 참여에 더해 물품을 구매하지 않아도 선행에 동참하기 위해 일부 장병들은 소정의 금액을 모금함에 흔쾌히 기부하며 훈훈함을 더했다. 이날, 바자회를 통해 십시일반 마련된 수익금 100만원과 먹거리 꾸러미는 지역 내 독거노인과 저소득 가정 등 취약계층을 위해 사용될 예정이다.

이번 기부 활동에 참여한 이상구 중위는 "장병 모두가 한마음 한뜻으로 추운 겨울을 보내는 이웃들에게 조금이나마 도움이 되고자 기쁜 마음으로 바자회에 참여했다"며 "앞으로도 국민의 군대로서 어려운 이웃들에게 지속적으로 관심을 갖겠다"고 각오를 밝혔다.

부대는 앞으로도 지역사회와 상생하기 위한 다양한 활동을 추진해 나갈 예정이다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



