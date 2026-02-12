본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

연천군, 'DMZ 헴프 산업화 위한 노지 스마트농업 육성지구 지정' 건의

이종구기자

입력2026.02.12 19:45

수정2026.02.12 20:08

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

농식품부 장관에 건의

경기 연천군은 12일 오전 농림축산식품부 장관이 연천군 청산면 푸르내마을을 방문한 자리에서 DMZ 민간인통제보호구역을 활용한 헴프 대량 재배 및 산업화를 위한 '노지 스마트 농업 육성지구' 지정을 공식 건의했다.

김덕현 연천군수가 12일 농림축산식품부 장관이 연천군 청산면 푸르내마을을 방문한 자리에서 DMZ 민간인통제보호구역을 활용한 헴프 대량 재배 및 산업화를 위한 '노지 스마트 농업 육성지구' 지정을 공식 건의하고 있다. 연천군 제공

김덕현 연천군수가 12일 농림축산식품부 장관이 연천군 청산면 푸르내마을을 방문한 자리에서 DMZ 민간인통제보호구역을 활용한 헴프 대량 재배 및 산업화를 위한 '노지 스마트 농업 육성지구' 지정을 공식 건의하고 있다. 연천군 제공

AD
원본보기 아이콘

이날 방문에서 연천군수는 "연천군은 지난해 12월 농림축산식품부의 그린바이오 산업 육성지구로 지정된 이후, 이를 구체화하고 확장하기 위한 후속 사업이 절실한 상황"이라며, "헴프 산업은 농업과 바이오·식품 산업을 연계할 수 있는 핵심 분야로, 연천군의 지역 여건과 DMZ 인접 특성을 가장 효과적으로 활용할 수 있는 전략 산업"이라고 강조했다.


연천군이 제안한 이번 사업은 농민이 DMZ 민간인통제보호구역을 활용해 헴프를 대규모로 재배하고, 이를 지역 내 가공·연구·산업화 단계까지 연계하는 것이 핵심이다. 특히 노지 스마트 농업 기술을 접목한 컨소시엄을 구성해 생산성과 안정성을 높이고, 지역 산업과의 연계를 통해 지속 가능한 농업·산업 생태계 조성을 목표로 하고 있다.

군은 이번 육성지구 지정이 실현될 경우 ▲농가 소득 증대 ▲지역 일자리 창출 ▲그린바이오 및 식품 산업 기반 강화 ▲접경지역 특화 산업 모델 구축 등 다양한 파급 효과가 있을 것으로 기대하고 있다.


연천군 관계자는 "이번 건의는 단순한 농업 지원을 넘어, 접경지역의 공간적 특성과 국가 정책 방향을 결합한 전략적 제안"이라며 "농림축산식품부와 지속적으로 협의해 육성지구 지정이 이뤄질 수 있도록 적극 노력하겠다"고 밝혔다.




연천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

6000명 잘려나간다…"요즘 누가 먹어요" Z세대가 외면한 시장 6000명 잘려나간다…"요즘 누가 먹어요" Z세대가 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"양갱 같다" 혹평에 "구우면 달라" 반박도…명절 '갈비 선물' 두고 설왕설래

6000명 잘려나간다…"요즘 누가 먹어요" Z세대가 외면한 시장

건강 위해 선택한 '제로 콜라'의 씁쓸한 배신

화요일 밤 9시 명문대생 폰잡고 두근두근…띠링, "이번주 썸남입니다"

"나 마음의 병 있어"… Z세대의 당당 고백 열광, 왜

"너 매일 '이거' 한다더니 얼굴서 빛이 난다!"…8만명 분석했더니

대법 "SK하닉 성과급, 통상임금 미포함"…삼성 판결과는 달랐다

새로운 이슈 보기