"주말에 만나요" 강원도, 도지사와 함께하는 권역별 도정보고회 개최

강원도, ‘현장 소통 도정보고회’ 개최

도지사가 직접 찾아가는 주말 데이트

28일 춘천권 시작으로 3개 권역 순회



강원특별자치도지사(도지사 김진태)는 2026년도 도정 운영 방향에 부합하는 도민 중심 공감행정을 실현하기 위해 '도지사와 함께하는♥ 강원도정보고회(이하 도정보고회)'를 개최한다고 12일 밝혔다.

강원도정보고회 일정. 강원도 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 도정보고회는 지난 1월 29일과 2월 3일 두 차례 걸쳐 유튜브 생중계로 진행된 '2026년 도정 업무보고회(이하 업무보고회)'를 한층 발전시킨 자리로, 도민과의 직접 소통을 강화하기 위해 마련됐다.

앞서 진행된「업무보고회」가 도청의 내부 회의를 도민에게 투명하게 공개하는 데 중점을 두었다면, 이번 도정보고회는 도지사와 도민이 직접 만나 2026년도 도정운영방향과 주요 핵심사업의 추진계획을 함께 공유하고 이에 대한 도민들의 의견을 현장에서 수렴해 도정에 적극 반영할 계획이다.

특히, 이번 도정보고회는 생업으로 바쁜 도민들의 참여를 높이기 위해 주말에 개최되며, 보다 많은 도민과의 소통을 위해 춘천권, 원주권, 강릉권 등 권역별로 순회 개최할 예정이다.

▲춘천권은 오는 28일 춘천 백령아트센터(춘천, 홍천, 철원, 화천, 양구, 인제) ▲원주권은 3월 14일 원주 치악예술관(원주, 횡성, 영월, 평창, 정선) ▲강릉권은 3월 28일 강릉원주대 해람문화관(강릉, 동해, 태백, 속초, 삼척, 고성, 양양)에서 열릴 예정이다.

참석을 희망하는 도민은 누구나 행사 당일 현장 방문을 통해 자유롭게 참석할 수 있다.

윤우영 강원특별자치도 행정국장은 "행정은 일방향 전달이 아니라, 도민의 눈높이에서 시작하는 양방향 소통이어야 한다"며"이번 도정보고회를 통해 도민의 생각과 요구를 직접 듣고, 도민이 공감하는 행정을 도정 전반에 확산해 나가겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>