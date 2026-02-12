"깊이 반성·쇄신하겠다"…최태원 회장, 대한상의 임직원에 서한

'상속세' 가짜뉴스 논란에

최태원 대한상공회의소 회장이 12일 최근 불거진 대한상의 '상속세 관련 자료' 논란과 관련해 상의 주관 행사를 당분간 중단하고 임원진 전원에 대한 재신임 절차를 밟겠다고 밝혔다.

최 회장은 이날 대한상의 전 구성원에게 보낸 서한에서 "저부터 무거운 책임감을 느낀다"며 "취임 당시의 초심으로 돌아가 회장으로서 모든 책임을 다하겠다"고 말했다.

쇄신 기간 대한상의는 당분간 행사를 주관하지 않기로 했다. 최 회장은 "작업 현장에서 안전 문제를 발견하면 원인을 파악하고 문제를 해결할 때까지 작업을 중단하곤 한다"며 "변화와 쇄신을 통해 공익과 진실을 최우선 순위에 두는 경제단체로 다시 설 준비가 될 때까지 잠시 '멈춤'의 시간을 갖겠다"고 말했다. 이와 별개로 국가 차원의 행사와 과제에는 책임 있게 참여하고 적극 지원할 것이라고 했다.

임원진 전원에 대한 재신임 절차도 진행한다. 최 회장은 "쇄신은 위로부터 시작돼야 한다"며 "이번 위기를 기회 삼아 더욱 신뢰받는 기관으로 거듭나도록 내부 정비를 빠르고 단단하게 마무리하자"고 당부했다.

조직 문화와 목표를 혁신할 계획도 내놨다. 최 회장은 "건의 건수와 같은 외형적 잣대가 아닌 지방 균형발전·양극화 해소·관세협상·청년 일자리·인공지능(AI) 육성 등 국가적 과제에 실질적 정책 대안을 제시해야 한다"고 강조했다.

전문성 확보도 약속했다. 그는 "외부 전문 인력 수혈과 함께 내부 인재들이 적재적소에서 동기를 부여받을 수 있는 환경 조성이 필요하다"고 말했다. 대한상의 역할에 대한 근본적 성찰도 주문했다. 최 회장은 "법정 경제단체에 대한 국민과 정부의 높은 기대를 절감했다"며 "구성원 모두 무거운 사회적 책임 의식을 가져야 한다"고 당부했다.

최 회장은 "인용 데이터의 신뢰성에 문제가 제기됐고 문제점은 우리 스스로도 확인했다"며 "경제 현상을 진단하고 정책 대안을 제시해야 하는 우리에 대해 근본적인 신뢰 문제가 제기된 것은 뼈아픈 일"이라고 토로했다.

이어 "팩트체크 강화 정도의 재발방지 대책으로는 턱없이 부족하다"며 "법정 경제단체라는 자부심이 매너리즘으로 변질되지 않았는지 냉정하게 되돌아봐야 한다"고 지적했다.

앞서 대한상의는 지난 4일 배포한 '상속세수 전망분석 및 납부방식 다양화 효과 연구' 보도자료에서 상속세 부담으로 인해 한국을 떠난 고액 자산가가 2400명으로 급증했다며 그 근거로 영국 이민 컨설팅사 헨리앤파트너스의 보고서를 제시했다. 하지만 이 컨설팅사와 보고서 내용을 신뢰하기 어렵고 보고서에는 상속세가 언급되지 않은 것으로 나타났다.





