신한라이프, 자연어기반 가입설계 시스템 'LICO' 오픈…"업계 최초"

신계약 설계 시간 단축…고객 편의성 높여

신한라이프는 생성형 인공지능(AI)을 기반으로 고객 정보와 사용자 설계 패턴을 분석해 실시간으로 가입설계를 추천하는 'LICO(Life Copilot)' 시스템을 지난 9일 오픈했다고 12일 밝혔다.

시스템은 고객의 수요를 반영해 최적의 상품을 제시할 수 있도록 설계방향 판단부터 가입설계, 수정까지 전 과정을 지원한다. 복잡한 화면을 여러 번 오가며 설계하던 기존 방식과 달리 사용자가 AI 에이전트와 대화하듯 즉시 피드백을 받을 수 있어 빠르게 설계를 진행할 수 있는 게 특징이다.

LICO의 AI 에이전트는 청약에 동의한 고객의 기본 정보와 보장 내용을 분석한 후 고객별 한도, 특약 간 규칙 등을 종합적으로 고려해 다양한 설계안을 추천 스크립트와 함께 제공한다. 특히 업계 최초로 도입된 자연어 기반 채팅방식으로 설계사가 추천된 설계안을 간편하게 수정할 수 있어 고객응대 속도를 높일 뿐만 아니라 고객 보험가입 편의성과 선택권도 확대됐다.

또 고객상담 과정에서 설계 반영과 동시에 전산 심사를 진행할 수 있어 가입설계부터 청약까지 소요되는 시간도 획기적으로 단축했다. 이에 따라 반복적인 설계 수정과 심사에 따른 고객의 대기 시간도 크게 줄어들 것으로 기대된다.

신한라이프는 신한금융그룹의 인공지능 전환(AX)·디지털 전환(DX) 전략에 발맞춰 미래경쟁력 확보를 위한 전사적 혁신을 추진 중이다. 지난해 12월 LICO 시스템을 보험, 소프트웨어, AI 서비스 전반에 걸쳐 총 3개 상품 분류로 상표권을 출원했다. 현재 AI기반 보험 가입설계 방법론을 비즈니스 모델로 활용하기 위해 특허 출원을 진행 중이다.

신한라이프 관계자는 "생성형 AI를 기반으로 설계한 LICO 시스템은 영업 현장에서 고객과 설계사 모두에게 최적화된 보험설계 서비스를 제공하고자 개발된 시스템"이라며 "앞으로 설계 품질과 업무 효율성을 더 높여 고객에게 보다 빠르고 나은 보험 서비스를 제공하도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>