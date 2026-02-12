日자민당 압승 속 우경화 우려있지만…정부, 면밀 주시·선순환 기조 유지할 듯

자민당, 중의원 전체 465석 중 316석 확보

우경화 우려 나오지만…日유권 대다수 '경제대책' 꼽아

다카이치, 정권운영 다음 바로 물가대책 언급도

이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 지난달 13일 일본 나라현에서 정상회담 후 환담장에서 드럼 합주를 하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

일본 중의원 선거에서 자민당이 압승하며 다카이치 사나에 총리의 정권 기반이 확고해짐에 따라 우경화할 수 있다는 관측이 제기된다. 한일관계 흐름에도 차질이 생기는 것이 아니냐는 우려가 제기되는 가운데, 정부는 정상 간 신뢰 자산을 바탕으로 관계의 선순환 기조를 유지하면서도 관련 상황은 면밀히 주시하려는 것으로 보인다.

외교부 당국자는 12일 서울 정부청사에서 한일 정상 간 꾸준한 소통을 예시로 들며 "이러한 동력이 한일 관계에도 긍정적인 영향을 미쳐 선순환이 이뤄지길 기대한다"고 전했다. 특히 지난 1월 이재명 대통령이 일본 나라현을 방문하며 가진 정상회담에서 확인된 정상 간의 신뢰가 셔틀 외교를 지속하는 핵심 토대가 될 것이라고 강조했다. 이 대통령은 지난해 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 다카이치 총리와 처음 회동한 후 꾸준히 만남을 이어가고 있다.

앞서 지난 8일 치러진 일본 중의원 선거에서 우파 정당인 자민당은 중의원 전체 465석 중 316석을 확보했다. 이를 두고 원래 보수적 색채가 짙었던 다카이치 총리가 정치적 기반을 보하면서 우경화할 수 있다는 우려가 제기됐다.

외교부 당국자는 일본 유권자에 대한 선거 여론조사 결과를 언급하면서 "삶에 직결되는 항목들에 대해 일본 유권자들이 판단해서 투표를 했다는 것을 알 수가 있다"며 "다카이치 총리가 선거 후 공식기자회견에서 발언한 모두발언 순서를 보면 향후 정권 운영다음에 바로 물가대책 및 소비세 감세로 이어졌고 그다음에 책임 있는 적극 재정으로 이어진 것을 볼 수 있다"고 말했다.

여론조사에 따르면 유권자들은 후보자 및 정당을 선택하는 데 있어 중요한 정책안 1위로 경기 및 물가대책이 약81%가 꼽았다. 2위는 외교안보 약65%, 소비세 및 세제 개혁 64% 순으로 나타난 것으로 알려졌다. 즉 일본 유권자 대다수가 중요 정책의 1순위로 외교안보보다 경기 및 물가대책 안전화를 꼽은 점 등을 토대로 본다면 우리 정부는 급진적 우경화 흐름을 타는 것은 아닌 것으로 보고 상황을 주시하는 것으로 해석된다. 이 같은 여론조사 결과는 자민당의 승리가 정치적·이념적 지지결과나 정치적 심판이 작용했다기보다 다카이치 총리의 정책에 대한 일본 유권자들의 기대감이 반영된 결과로 읽힐 가능성도 있겠다.

다만 자민당과 다카이치 총리가 압도적 의석을 바탕으로 헌법개정을 통해 무기수출 제한 철폐나 방위력 증강 등 강경한 보수정책을 추진할 경우, 한일관계도 경색될 수 있다는 우려도 제기된다. 이에 외교부 당국자는 "우려에 대해 인지하고 있다"면서도 "결과가 나온 부분은 아직 없다"고 전했다.

앞서의 일본 여론조사에 따르면 유권자들은 현실적인 제약 요인을 짚었다. 즉 이번 선거결과의 이면에는 안보보다 '민생경제'에 대한 일본 국민의 절박함이 더 크게 작용했다고도 볼 수 있겠다. 다카이치 총리 역시 취임 후 '책임있는 적극재정'을 내세운 상태다.

현실적인 제약 역시 다카이치 총리와 자민당의 우경화 행보를 제어하는 축이 될 것으로 보인다. 해당 여론조사에서 헌법개정에 대한 지지도가 약40% 수준으로 최하위에 머물렀던 점 등도 정부가 우선순위로 꼽혔던 경제 정책 등을 먼저 해결해야 할 수밖에 없음을 시사한다. 외교부 당국자는 "일본 총리가 선거 직후 기자회견 모두발언에서 가장 먼저 물가 대책과 소비세감세, 책임 있는 적극재정을 언급한 점에 주목해야 한다"며 "유권자들이 삶에 직결되는 항목을 보고 투표한 만큼 향후 정권 운영의 무게중심도 경제에 쏠릴 것"이라고 내다봤다.

이러한 일본의 내부 사정을 고려할 때 다카이치 내각은 당분간 한일관계를 안정적으로 관리하며 실용적인 경제정책에 주력할 가능성이 높겠다. 아울러 미일 정상회담도 진행될 것으로 보인다. 앞서 도널드 트럼프 미국 대통령이 SNS(소셜네트워크)를 통해 내달 19일 미일 정상회담을 언급한 바 있다. 이로 인해 다카이치 총리가 방미 전 한국을 방문한다는 관측도 제기된다. 다만 외교부 당국자는 "구체적인 날짜 등 협의가 이뤄지지 않았다"라고 일축했다.





이한나 기자 im21na@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>