초콜릿 경연장이야?… 신세계 센텀시티, ‘블루밍 밸런타인 기프트전’ 열어

영남취재본부 김용우기자

입력2026.02.12 13:25

신세계 센텀시티는 오는 14일까지 10여개 브랜드가 참여해 다양한 초콜릿 제품을 선보이는 '블루밍 밸런타인 기프트전'을 개최한다.


우선, 고디바베이커리는 하트 모양의 패키지에 담은 한정판 '앨리스 티 파티 셀렉션' 등 7종을 선보이고, 구매 금액별로 바우처 키트와 시그니처 머그컵 증정 프로모션을 진행한다.

프리미엄 초콜릿 브랜드 피에르마르콜리니는 상큼한 식감이 돋보이는 '하트 프랄린 셀렉션'을 소개하며, 몽슈슈에서는 12종으로 다채롭게 즐기는 '오쏘트먼트 초코'를 만나볼 수 있다.


식품관 팝업존에서는 수제 초콜릿으로 유명한 브랜드 '스푼홀릭' 등이 참여한 가운데 27여 종의 초콜릿을 선보이는 특별 행사도 진행된다.

신세계 센텀시티에서 열리는 '블루밍 밸런타인 기프트전'.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
