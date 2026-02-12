초콜릿 경연장이야?… 신세계 센텀시티, ‘블루밍 밸런타인 기프트전’ 열어

신세계 센텀시티는 오는 14일까지 10여개 브랜드가 참여해 다양한 초콜릿 제품을 선보이는 '블루밍 밸런타인 기프트전'을 개최한다.

우선, 고디바베이커리는 하트 모양의 패키지에 담은 한정판 '앨리스 티 파티 셀렉션' 등 7종을 선보이고, 구매 금액별로 바우처 키트와 시그니처 머그컵 증정 프로모션을 진행한다.

프리미엄 초콜릿 브랜드 피에르마르콜리니는 상큼한 식감이 돋보이는 '하트 프랄린 셀렉션'을 소개하며, 몽슈슈에서는 12종으로 다채롭게 즐기는 '오쏘트먼트 초코'를 만나볼 수 있다.

식품관 팝업존에서는 수제 초콜릿으로 유명한 브랜드 '스푼홀릭' 등이 참여한 가운데 27여 종의 초콜릿을 선보이는 특별 행사도 진행된다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



