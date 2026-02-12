컴투스, 주당 1300원 현금배당 결정

컴투스 컴투스 078340 | 코스닥 증권정보 현재가 36,350 전일대비 1,350 등락률 +3.86% 거래량 74,558 전일가 35,000 2026.02.12 11:15 기준 관련기사 컴투스, 日 애니 전시회서 신작 '도원암귀'·'가치아쿠타' 공개남재관 컴투스 대표 3억원 규모 자사주 매수[특징주]컴투스, 582억 규모 자사주 소각 소식에 8%대 급등 전 종목 시세 보기 close 는 보통주 1주당 1300원의 현금 결산배당을 결정했다고 12일 공시했다.

시가배당율은 3.8%이며, 배당금총액은 148억7833만원이다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



