교원 웰스, 브랜드 앰배서더로 신애라 발탁

최호경기자

입력2026.02.12 09:49

웰니스 브랜드로 확장 추진

교원 웰스는 브랜드 앰배서더로 배우 신애라를 발탁했다고 12일 밝혔다.


교원 웰스는 올해 웰에이징 트렌드에 맞춰 건강한 삶 전반을 아우르는 웰니스 브랜드로의 확장을 추진한다. 이러한 사업 전략의 일환으로 신애라를 앰배서더로 선정하고 자사 환경가전, 슬립케어, 식물재배기를 활용해 일상 속 건강한 생활 습관을 제안할 계획이다.

교원 웰스(Wells)는 브랜드 앰배서더로 배우 신애라를 발탁했다고 12일 밝혔다.

교원 웰스(Wells)는 브랜드 앰배서더로 배우 신애라를 발탁했다고 12일 밝혔다.

신애라는 3월 신규 디지털 광고 캠페인을 시작으로 공식 앰배서더 활동에 나선다. 토크쇼 콘셉트의 해당 캠페인 영상은 교원 웰스 유튜브 계정에 공개된다. 이 외에도 정수기, 공기청정기, 웰스팜 등 교원 웰스의 다양한 웰니스 솔루션을 직접 경험하고 일상에서 활용하는 모습을 온·오프라인 콘텐츠를 통해 고객에게 자연스럽게 소개할 예정이다.


교원 웰스 관계자는 "웰니스 라이프를 아우르는 브랜드로 도약하고자 하는 교원 웰스의 지향점과 신애라의 이미지가 잘 부합한다고 판단해 앰배서더로 선정했다"라고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
