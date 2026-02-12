본문 바로가기
대전농업기술센터, 농업미생물 150톤 연중 '무상' 공급

충청취재본부 모석봉기자

입력2026.02.12 09:37

대전 시민이면 누구나 신청 가능...12일부터 공급 개시

대전시청 전경(사진=모석봉 기자)

대전시청 전경(사진=모석봉 기자)

대전시 농업기술센터가 12일부터 연중 무상으로 농업 미생물 150톤을 매주 공급한다.


대전시에 주소지를 둔 시민이면 누구나 공급신청 가능하고, 공급하는 농업 미생물은 복합균(작물용·생활용)과 유산균·효모균(축산용)이다

공급 일정은 ▲복합균(작물용·생활용)은 매주 화·목요일에 제공되며, ▲유산균·효모균(축산용)은 매주 화요일에만 제공된다. 공급 시간은 오전 9시부터 오후 5시까지이다.


신청자는 농업기술센터 방문 시 대전 시민임을 확인할 수 있는 신분증과 미생물을 담을 용기를 지참해야 하며, 농업인은 농지 대장·농업경영체 등록확인서·임대차계약서 중 1종을 제시하면 영농규모에 따라 매월 최대 196리터까지 신청할 수 있다.


이효숙 농업기술센터 소장은 "농업기술센터는 지속 가능한 농업환경 조성을 위해 농업 미생물을 꾸준히 공급해 왔다"며 "농업 미생물을 이용한 친환경 생활 실천이 될 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.




충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
