LG유플러스, 설 앞두고 보이스피싱·스미싱 긴급 대응 체계 돌입

LG유플러스는 설 명절을 앞두고 보이스피싱·스미싱 시도로부터 고객 피해를 예방하기 위해 '고객 보호 특별 대책'을 마련하고 긴급 대응 체계에 돌입했다고 12일 밝혔다.

경찰청에 따르면 지난해 전체 보이스피싱 범죄 건수는 전년 대비 12.1% 증가했고 명절이 포함된 달의 범죄 건수는 같은 기간 32.5% 늘어났다. 최근에는 '설 선물 택배 주소 확인'이나 '결제 내역 확인' 등을 사칭한 전화·문자를 통해 악성 애플리케이션(앱) 설치를 유도하는 사례가 증가하고 있다. 악성 앱이 설치될 경우 스마트폰 수신 전화가 차단되거나, 범죄 조직의 전화가 경찰이나 검찰 번호로 표시되는 등 보이스피싱 피해로 이어질 수 있다.

LG유플러스는 설 연휴 기간 서울 마곡 사옥에서 악성 앱 제어 서버 추적 및 차단을 위한 집중 모니터링을 실시한다. 회사는 AI 기반 데이터 분석 체계인 '고객피해방지 분석시스템'을 통해 악성 앱 제어 서버를 추적하고 경찰과의 핫라인을 통해 감염 사례 발생 시 신속한 정보 공유와 차단 조치를 진행할 계획이다.

악성 앱 설치가 확인된 고객에게는 카카오톡 알림톡을 통해 위험 상황을 안내하고 인근 경찰서나 LG유플러스 매장에서 대응을 받을 수 있도록 지원한다. 명절 기간 빈발하는 스팸 문자 유형을 AI에 학습시켜 차단 기능도 강화할 방침이다.

LG유플러스는 고객들에게 출처가 불분명한 메시지 내 인터넷 주소 클릭을 자제하고 고객센터 등을 사칭하면서 앱 설치를 요구하는 전화는 거절해야 한다고 당부했다. 또한 스마트폰 백신 앱을 통한 정기 점검과 악성 앱 감염 시 경찰청 전자통신금융사기 통합대응단 신고를 권고했다.

홍관희 LG유플러스 정보보안센터장은 "보이스피싱 수법이 고도화되면서 전문가도 구별하기 어려운 사례가 늘고 있다"며 "의심스러운 전화나 문자는 주의가 필요하다"고 말했다.





