본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

사건사고

[속보]'LG家 상속분쟁' 구광모 회장 승소

오지은기자

입력2026.02.12 10:01

수정2026.02.12 10:03

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
구광모 LG그룹 회장. 연합뉴스

구광모 LG그룹 회장. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘




오지은 기자 joy@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"돈 많이 벌었어요" 백화점에서 펑펑…그 돈, 반도체에서 나왔다 "돈 많이 벌었어요" 백화점에서 펑펑…그 돈, 반도... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

김건희, 지지자에 옥중 편지 "죄 많은데 사랑 주시니 감사…기도하며 버텨"

"필터 빼면 내가 아닌데?" 홍진경 모녀 대화가 쏘아올린 '디지털 성형' 논란

첫 생일 축하하려다 '위약금 폭탄'…"돌잔치 계약내용 확인하세요"

"불황 때문인 줄 알았는데" Z세대 결심에…직격탄 맞은 곳

살 빼려고 '제로콜라' 자주 마셨는데 '충격'…뇌손상 위험 경고

"돈 많이 벌었어요" 백화점에서 펑펑그 돈, 반도체에서 나왔다

"이 정도면 사야 하나" 코스피 수익률 '훌쩍' 넘은 배당 투자, 따져보니

새로운 이슈 보기