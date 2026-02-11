진에어, 부산·제주발 하늘길 확장…타이중·미야코지마 등 신규 취항

3월30일 부산~타이중 주 5회 운항

진에어 진에어 272450 | 코스피 증권정보 현재가 7,240 전일대비 80 등락률 -1.09% 거래량 82,375 전일가 7,320 2026.02.11 09:56 기준 관련기사 진에어, 괌 노선 프로모션 실시… 항공·숙박 혜택 강화진에어, V리그 올스타전서 현장 이벤트…동남아·괌 항공권 증정한진그룹 5개 항공사 "기내서 보조배터리 사용 전면 금지" 전 종목 시세 보기 close 가 김해공항과 제주공항을 기점으로 대만, 일본, 홍콩을 잇는 3개 신규 노선에 취항하며 하늘길 확장에 나선다고 11일 밝혔다. 이번 부산발 타이중 및 미야코지마 노선은 진에어가 단독 운항하며 특히 부산~미야코지마 노선은 국내 항공사 중 최초다.



진에어 B737-800. 진에어 AD 원본보기 아이콘

부산~타이중 노선은 오는 3월30일부터 월·화·수·금·토요일 주 5회 일정으로 운항한다. 김해공항에서 오후 1시35분에 출발해 현지에 3시에 도착하며 비행시간은 약 2시간25분이다. 타이중은 대만의 현대 예술과 전통 미식을 즐길 수 있는 도시로 타이베이와 기차로 약 1시간 거리에 있어 다구간 여행이 가능하며 2030 세대의 선호도가 높은 지역이다.



4월2일부터는 영남권 최초의 미야코지마 직항 노선이 목·일요일 주 2회 일정으로 개설된다. 부산에서 오후 2시45분에 출발해 약 2시간15분이면 현지에 도착한다. 미야코지마는 오키나와 본섬에서 남서쪽으로 약 300km 떨어진 휴양지로 코발트빛 바다와 일본에서 가장 긴 무료 교량인 이라부 대교(3540m) 드라이브 코스로 유명하다.



제주공항에서는 4월2일부터 제주~홍콩 노선을 주 7회 일정으로 매일 운항한다. 제주에서 오후 9시30분에 출발하며 홍콩에서는 현지 시각으로 다음 날 오전 2시에 출발하는 일정이다. 비행시간은 약 3시간이다. 이번 취항으로 내국인 관광객뿐만 아니라 홍콩발 관광객 유치에도 기여할 것으로 기대된다.



모든 신규 노선에는 진에어의 무료 위탁수하물 15kg 서비스가 기본 제공된다. 진에어 관계자는 "다채로운 예술과 이국적인 바다, 화려한 도심을 취향대로 즐길 수 있을 것이며 여유로운 스케줄과 합리적인 운임으로 봄 여행을 준비하길 바란다"고 말했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>