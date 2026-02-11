"스케이트 접어라" 국대와 부딪힌 美 선수에 '악플 세례' 논란

쇼트트랙 美 코린 스토더드에 악성 댓글

스토더드, 준결승 도중 김길리와 충돌

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 혼성계주 경기 도중 미국 선수가 한국 선수와 충돌하는 일이 벌어졌다. 이후 일부 국내 누리꾼이 해당 미국 선수의 사회관계망서비스(SNS)에 몰려가 '댓글 폭탄'을 쏟아내 논란이 불거졌다.

10일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 쇼트트랙 혼성 2000m 계주 준결승에선 한국 대표팀 김길리(성남시청)가 코린 스토더드(미국)와 충돌했다. 결국 김길리는 이날 경기를 3위로 마무리해 결승 진출에 실패했다.

미국 쇼트트랙 대표팀 코린 스토다드가 10일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 여자 500m 예선에서 넘어져 빙판 위에 엎드려 있다. 연합뉴스

스토더드가 1위 자리를 지키던 중 넘어져 미끄러졌다. 김길리가 그를 피하려 바깥쪽으로 달렸지만, 스토더드가 김길리를 향해 미끄러지면서 두 사람은 한데 뒤엉켜 펜스와 충돌했다. 이후 최민정이 재빨리 김길리와 터치한 뒤 바짝 내달렸지만 끝내 순위를 뒤집지는 못했다. 한국 코치진은 어드밴스(경쟁 선수의 반칙에 넘어진 피해자를 구제하는 규제)를 주장했으나, 판정은 바뀌지 않았다.

경기 이후 일부 한국 누리꾼은 스토더드의 SNS에 몰려가 악성 댓글을 쏟아냈다. 스토더드의 SNS 게시물 댓글을 보면, "한국인에게 빌어라", "그 실력으로 어떻게 국대를 한 거냐" 등 한국어로 쓴 글이 다수 발견됐다. 영어로 쓰인 악플도 많았으며, 욕설을 의미하는 이모지가 달리기도 했다. 스토더드는 최근 자기 계정의 댓글 기능을 차단했고, 이 때문에 악플은 더 이상 노출되지 않고 있다.

코린 스토더드의 개인 사회관계망서비스(SNS) 계정에 달린 일부 악성 댓글.

한편 스토더드는 이날 경기에서 총 세 번 넘어졌다. 혼성 계주 준준결승에선 한국, 프랑스, 일본과 경기를 치르던 중 혼자 넘어졌다. 앞서 치러진 여자 500m 예선에서도 넘어지는 모습을 보인 바 있다.

미국 대표팀 선수들은 빙질 문제를 지적하고 있다. 미국 대표팀 소속인 앤드루 허(재미교포·한국명 허재영)는 기자 회견에서 "평소 우리가 타던 곳보다 얼음이 무딘 편"이라며 "관중이 많아서 온도가 높아진 탓에 얼음 상태가 무뎌졌다. 얼음이 너무 부드러우면 힘을 줄 수 없고, 그래서 많이 넘어진 것"이라고 주장했다.





