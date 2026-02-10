본문 바로가기
Dim영역
국제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

中해경, 日과 분쟁 센카쿠 순찰 발표…'선거 압승' 다카이치 겨냥한듯

최서윤기자

입력2026.02.10 18:54

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

중국 해경이 일본과의 영유권 분쟁 지역인 센카쿠 열도(중국명 댜오위다오)에 함정을 보내 순찰했다고 10일 밝혔다.


중국 해경은 이날 소셜미디어를 통해 "10일 해경 2503 함정 편대가 우리 댜오위다오 영해 안에서 순찰했다"며 "이는 중국 해경이 법에 따라 전개하는 권익 수호 순찰 활동"이라고 발표했다.

일본이 실효 지배하고 있는 센카쿠열도는 중국과 일본이 서로 영유권을 주장하며 대립해온 지역이다. 중국 해경의 순찰은 양국 간 외교·안보 긴장감을 높이는 요인으로 작용해 왔다.


오키나와현 센카쿠 열도. 교도연합뉴스

오키나와현 센카쿠 열도. 교도연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

중국은 지난해 센카쿠열도 인근에서 357일의 순찰 일수를 기록하는 등 최근 거의 매일 해경선을 보내고 있다. 일본이 자국 '핵심 이익'을 침해하는 것으로 보이는 발언이나 행동을 할 때는 순찰 사실을 공개적으로 발표하며 무력 시위 효과를 노려왔다.


이번 순찰 발표는 다카이치 사나에 일본 총리가 이끄는 자민당이 지난 8일 중의원 선거에서 압승한 직후에 이뤄졌다. 중국은 다카이치 총리가 지난 11월 '대만 유사시 개입' 취지의 발언을 한 이후 대일 공세 카드를 잇따라 꺼내 들었다. 중의원 선거 압승으로 다카이치 총리의 집권 기반이 오히려 강화되자 중국은 정부 브리핑과 관영매체를 통해 불편한 심기를 드러내고 있다.




최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"세 낀 집, 8억에 나왔어요" 드디어 다주택자 움직이나…실거주 유예에 기대감[부동산AtoZ] "세 낀 집, 8억에 나왔어요" 드디어 다주택자 움직... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'연예인 왜 불러' 21만원이면 된다…"춤·노래 가능" 中 로봇 서비스

50대 남성, 한 달 만에 11kg 감량한 비법은? "'챗GPT'가 트레이너"

40년 헌신의 대가가 1억? 초등교장 퇴직수당 두고 누리꾼 '시끌'

"나는 살찌는 체질일까"…10초 동안 입에 이것 물어보세요

노트북·프린터 이어…이번엔 '승무원 가방'이 점령한 스타벅스

"매일 내돈 내고 미세플라스틱 마셨네"

작년 '수출 10대 기업' 비중 39%…반도체 호황에 7년만 최대

새로운 이슈 보기