경기소방 '병원 밖 응급실' 메딕원 구급대 운영…아주대병원과 MOU

이영규기자

입력2026.02.10 18:11

경기도소방재난본부가 아주대학교병원과 응급의료 협력모델을 선보인다.


도 소방재난본부는 10일 아주대병원과 업무협약(MOU)을 체결하고 중증 응급환자 소생률 향상, 이송 전 과정의 효율성 제고, 지역 공공의료 증진을 위한 '응급의료 원팀(One-Team)' 체계 구축에 합의했다고 밝혔다.

이날 협약의 핵심인 '메딕원(Medic-One) 구급대'는 전문 의료진이 구급차에 직접 동승해 현장에서부터 병원 수준의 처치를 시행하는 시스템이다. 119상황실과 병원이 실시간 정보를 공유함으로써 환자 도착 전 치료가 시작되는 '병원 밖 응급실' 역할을 수행하게 된다.


경기도소방재난본부가 10일 아주대학교병원과 '메딕원 구급대' 운영에 대해 MOU를 체결한 뒤 기념사진을 찍고 있다. 경기도소방재난본부 제공

특히 실질적 성과를 위해 단계별 역량 강화를 추진한다.


두 기관은 '메딕원(Medic-One) 구급대'를 대상으로 특수대응단의 항공 구급 교육, 119상황실의 중증도 판별 훈련, 아주대병원의 의료 인프라를 활용한 고난도 트레이닝을 실시해 현장 대응력을 극대화할 계획이다.

최용철 도 소방재난본부장 전담직무대리는 "메딕원 구급대는 단순한 구급 체계의 보완이 아니라, 의료가 환자를 향해 움직이는 것이라는 선언"이라며 "경기도형 119메딕원 시스템이 대한민국을 넘어 전 세계 응급의료의 새로운 표준으로 정립되길 바란다"고 강조했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
