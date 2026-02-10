칠곡 왜관 통합공공임대주택 입주자 30세대 모집…신혼부부·청년 월세 3만원

경북개발공사(사장 이재혁)가 주거 부담을 획기적으로 낮춘 '칠곡 왜관 통합공공임대주택'의 입주자 모집을 10일부터 시작한다고 밝혔다. 해당 임대주택은 도민에게 많은 관심을 받은 '영천 천원주택'과 같은 주거복지 사업 모델로 위치는 경북 칠곡군 왜관읍 왜관리 일원이다.

이번 공급주택은 전용면적 26㎡ 24세대, 36㎡ 6세대로 총 30세대이며, 공급대상은 청년, 신혼부부, 한부모가족, 고령자 및 일반 유형이다. 공고일 현재 성년자인 무주택세대구성원으로서 일정 소득과 자산요건을 충족할 경우 신청가능하다.

칠곡 왜관 통합공공임대주택 AD 원본보기 아이콘

특히 청년과 신혼부부 유형에 한정해 칠곡군과 경북개발공사가 협약을 통해 추진하는 주거복지 사업 모델인 '천원주택' 혜택이 적용된다. 입주자는 최장 6년간 일 1000원 수준(월 약 3만원)의 임대료만 부담하면 되며, 실제 임대료와의 차액은 칠곡군이 전액 지원한다.

이번 통합공공임대주택에 적용된 '천원주택' 모델은 '저출생과의 전쟁'을 선포한 경북도의 150대 추진과제 중, 양육 부담 완화를 목표로 한 '지역밀착형 공공임대 공급'과제 1호 사업이다. 경북도의 정책의지와 공사, 시·군이 협력해 주거비 부담을 사실상 제로(Zero) 수준으로 낮춤으로써 청년층의 경제적 자립을 지원하고, 신혼부부의 주거 마련 부담을 완화해 안정적인 출산·육아 환경 조성을 실질적으로 뒷받침한다.

칠곡 왜관 통합공공임대주택 입주자 신청기간 10일부터 19일까지이며, 자세한 신청 자격 및 모집 절차는 공사 홈페이지에 게시된 모집공고문을 통해 확인할 수 있다.

이재혁 경북개발공사 사장은 "이번 통합공공임대주택 공급은 도민의 주거비 부담을 완화하고 주거복지를 실현하기 위해 중점적으로 추진한 사업"이라며, "특히 청년과 신혼부부들이 주거비 부담 없이 지역에 안정적으로 정착할 수 있도록 실효성 있는 지원책도 함께 마련했다"고 밝혔다. 이어 "영천 천원주택과 이번 칠곡 통합공공임대주택 공급사업과 같은 공익사업을 지속적으로 확대하고, 경북 내 시?군과의 협력도 한층 강화해 나가겠다"고 말했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>