본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

경기도교육청, ‘디지털튜터’ 596교 배치…149억 투입 맞춤형 학습 강화

이종구기자

입력2026.02.10 15:20

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기도교육청, 학생·교사 AI·디지털 수업 지원
학생 맞춤형 학습 지원 '디지털튜터' 운영

경기도교육청(교육감 임태희)이 학교 현장의 디지털 전환을 가속화하고 학생 개개인의 수준과 특성에 맞는 맞춤형 학습 지원을 강화하기 위해 '2026년 디지털튜터 운영 사업'을 본격 추진한다.

경기도교육청 전경. 경기도교육청 제공

경기도교육청 전경. 경기도교육청 제공

AD
원본보기 아이콘

도교육청은 올해 도내 초·중·고·특수·각종학교 596교에 디지털튜터를 배치하며 총 149억원의 예산을 투입해 디지털 기반 교육환경을 안정적으로 지원할 계획이다.


디지털튜터는 ▲학생용 스마트기기와 디지털 학습 도구 관리 ▲에듀테크 활용 수업 보조 ▲디지털 기반 학습 활동 지원 등을 담당한다. 특히 교사를 보조해 수업 전·중·후 전 과정에서 학습을 지원하며, 디지털 활용에 어려움을 겪는 학생의 학습 격차 해소를 위해 개별·소그룹 맞춤 지원도 제공한다.

이번 사업은 인공지능(AI)·디지털 기반 수업 확산에 따른 학교의 디지털 인프라 관리 부담을 줄이고, 교사가 학생 지도와 수업 혁신에 집중할 수 있는 여건 조성에 중점을 두고 있다. 이를 통해 디지털 기술이 학생 맞춤형 학습을 실현하는 교육 기반으로 자리잡도록 지원할 방침이다.


도교육청은 교육지원청과 협력해 '디지털튜터' 채용과 운영을 체계적으로 관리하고 운영 성과 공유와 현장 맞춤형 컨설팅을 통해 우수 사례를 확산할 방침이다. 아울러 학교 현장의 요구를 반영한 지속적인 지원으로 디지털 전환의 효과를 높여 나갈 계획이다.




의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'나혼자 산다' 800만 최고 찍었는데 72% 급감…"아파트 말곤 새 집이 없어요"[부동산AtoZ] '나혼자 산다' 800만 최고 찍었는데 72% 급감…"아... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'연예인 왜 불러' 21만원이면 된다…"춤·노래 가능" 中 로봇 서비스

40년 헌신의 대가가 1억? 초등교장 퇴직수당 두고 누리꾼 '시끌'

무슨 의미일까…주사이모, SNS에 '전'·'무' 사진 올렸다가 '빛삭'

"나는 살찌는 체질일까"…10초 동안 입에 이것 물어보세요

노트북·프린터 이어…이번엔 '승무원 가방'이 점령한 스타벅스

"매일 내돈 내고 미세플라스틱 마셨네"

작년 '수출 10대 기업' 비중 39%…반도체 호황에 7년만 최대

새로운 이슈 보기