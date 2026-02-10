의령군,' 2025년 민원서비스 종합평가' 우수기관 선정

정량·정성평가와 가점 종합…5개 분야 21개 지표 기준

경남 의령군은 행정안전부와 국민권익위원회가 주관한 '2025년 민원서비스 종합평가'에서 우수(나등급)를 받아 군부 82개 기관 중 우수기관으로 선정됐다고 10일 밝혔다.

민원서비스 종합평가는 민원 운영 실태를 점검하고 민원 처리 관행 개선과 서비스 품질 향상을 위해 실시되는 제도로, 중앙행정기관과 지방자치단체, 교육청 등 전국 308개 기관을 대상으로 평가가 진행된다.

2025년 민원서비스 종합평가 결과. 의령군 제공 AD 원본보기 아이콘

평가는 민원행정 전략과 체계, 민원제도 운영, 국민신문고 민원 처리, 고충민원 처리, 민원만족도 등 5개 분야 21개 지표를 기준으로 정량·정성평가와 가점을 종합해 최종 등급을 결정한다.

의령군은 기관장의 민원행정 추진 성과를 비롯해 민원행정 관리체계 구축, 민원취약계층 보호, 민원 처리 신속성, 고충민원 해결과 예방 노력 등 전반적인 민원행정 개선 성과에서 고른 평가를 받았다.

군 관계자는 "이번 결과는 민원 처리 전 과정에 대한 점검과 현장 중심의 개선 노력이 반영된 것"이라며 "앞으로도 군민이 체감할 수 있는 신속하고 공정한 민원서비스 제공에 힘쓰겠다"고 말했다.

한편 의령군은 지난해 12월 민원 서비스 이용 경험이 있는 군민 506명을 대상으로 실시한 2025년 민원 서비스 만족도 조사에서 민원 처리 소요 시간과 공정성, 공무원 태도·친절도 등 주요 항목에서 우수한 응답을 얻으며 역대 최고점인 93.7점을 기록했다.





영남취재본부 주소은 기자 soeun7375@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>