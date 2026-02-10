본문 바로가기
현대자산운용 'UNICORN SK하이닉스밸류체인 액티브', 순자산 1000억 돌파

김영원기자

입력2026.02.10 10:31

누적 수익률 198% 순항
AI반도체 리더십 기반 성과

현대자산운용은 ' UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브 ETF'가 순자산총액 1000억원을 돌파했다고 10일 밝혔다. 주요 투자대상인 SK하이닉스 의 견조한 실적 성장이 투자자들의 높은 관심을 이끌어낸 결과로 풀이된다.


'UNICORN SK하이닉스밸류체인 액티브ETF'는 SK하이닉스와 그 가치사슬 내 성장성이 뛰어난 기업들에 집중 투자하는 상품이다. SK하이닉스는 AI 반도체의 필수재인 HBM(고대역폭 메모리) 시장을 선도하는 글로벌 기업이다. AI 산업의 폭발적인 성장에 힘입어 2025년 영업이익 47조원으로 역대 최대 연간 실적을 1년 만에 경신했다.

현대자산운용 'UNICORN SK하이닉스밸류체인 액티브', 순자산 1000억 돌파
현대자산운용은 이러한 SK하이닉스의 가파른 성장세를 단일 종목 중심의 밸류체인 상품으로 일찌감치 녹여내 상품 경쟁력을 강화했다. 그 결과 설정일 이후 최근까지 198.16%의 누적수익률을 기록하며, 같은 기간 국내주식형 액티브ETF 수익률보다 107.98%포인트 앞서는 경쟁력을 입증하고 있다.


조상현 현대자산운용 주식운용본부장은 "이번 순자산 1000억원 돌파는 차별화된 운용 역량을 바탕으로 기획한 상품성이 시장에서 인정받은 결과"라며 "앞으로도 메가 트렌드에 기민하게 대응하며 투자자들에게 최적의 투자 대안을 제공할 수 있도록 역량을 집중하겠다"고 말했다.




김영원 기자 forever@asiae.co.kr
