인스파이어, 최고 카지노 운영 책임자 스티븐 울스텐홈 선임

김흥순기자

입력2026.02.10 10:07

업계 30년 이상 경력 전문가
"인스파이어 카지노 전략 수립·성장계획 실행"

인스파이어 엔터테인먼트 리조트는 신임 최고 카지노 운영 책임자(Chief Casino Officer·CCO)로 30년 이상 경력의 전문가인 스티븐 울스텐홈(Steven Wolstenholm)을 선임했다고 10일 밝혔다.


인스파이어 엔터테인먼트 리조트 최고 카지노 운영 책임자(CCO) 스티븐 울스텐홈. 인스파이어 제공

인스파이어 엔터테인먼트 리조트 최고 카지노 운영 책임자(CCO) 스티븐 울스텐홈. 인스파이어 제공

울스텐홈 신임 CCO는 북미와 아시아 지역에 걸쳐 카지노와 복합리조트(IR)의 개발과 운영, 거버넌스를 이끌어 온 카지노 업계 베테랑이다. 여러 대형 IR 프로젝트의 기획 단계부터 오프닝과 안정적인 운영에 이르는 전 과정을 진두지휘했다. 그는 인스파이어에 합류하기 전, 베트남의 호이아나 리조트 앤 골프에서 사장 겸 최종 경영자(President & CEO)와 필리핀 오카다 마닐라의 사장을 역임했다.

인스파이어에서는 전사적 카지노 전략과 운영 프로세스 고도화를 총괄하며 인스파이어 카지노의 중장기 성장 계획을 수립하고 실행해 나갈 예정이다.


울스텐홈 CCO는 "성공적인 개장과 빠른 운영 안정화를 이루며 아시아 엔터테인먼트 리조트의 새로운 기준을 세우고 있는 인스파이어에 합류하게 돼 매우 기쁘다"며 "지난 30년 이상 여러 글로벌 복합리조트에서 쌓아온 운영 노하우를 바탕으로 인스파이어의 우수한 인재들과 함께 아시아 최고의 카지노 복합리조트를 만들어가는 데 최선을 다하겠다"고 소감을 전했다.




김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
