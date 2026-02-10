에쓰오일, '한국에서 가장 존경받는 기업' 정유부문 10년 연속 1위

혁신·고객가치·브랜드 신뢰도 평가서 최고점

에쓰오일은 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 주관하는 '2026 한국에서 가장 존경받는 기업'에서 정유산업 부문 10년 연속 1위에 선정됐다고 10일 밝혔다.

'한국에서 가장 존경받는 기업'은 애널리스트, 업계 종사자, 소비자를 대상으로 혁신능력과 고객가치, 이미지가치 등 6대 핵심 가치를 설문조사와 종합 평가를 통해 측정해 기업의 지속가능 경쟁력을 평가한다. 에쓰오일은 지속적인 혁신 노력과 고품질 제품·서비스, 고객 중심 경영, 브랜드 신뢰도와 선호도 전반에서 높은 평가를 받았다.

에쓰오일은 급변하는 에너지 시장 환경 속에서도 장기적 관점의 지속가능 성장을 추진하고 있다. 석유화학 사업 확대와 함께 수소 등 신규 에너지 분야에 대한 투자를 이어가고 있으며, 지속가능항공유(SAF)와 탄소 포집·활용·저장(CCUS) 기술 등 친환경 사업도 확대하고 있다. 특히 국내 석유화학 산업 최대 규모 투자로 평가되는 샤힌(Shaheen) 프로젝트를 통해 원유를 고부가가치 석유화학 제품으로 전환하며 미래 성장동력 확보에 속도를 내고 있다.

고객 중심 경영도 에쓰오일의 핵심 전략이다. '고객은 회사의 존재 이유'라는 철학 아래 업계 최고 수준의 포인트 적립 혜택을 제공하는 보너스카드, 탄소중립포인트 적립이 가능한 전자영수증과 '빠른주유' 서비스를 지원하는 'MY S-OIL' 앱, 정품·정량을 보증하는 '믿음가득주유소' 제도 등을 운영하고 있다. 여기에 친환경 자재와 조명을 적용한 주유소 신규 사이니지(New Signage)를 도입해 신뢰 기반의 브랜드 경험을 강화하고 있다.

에쓰오일은 환경·사회·이해관계자를 아우르는 ESG 경영에도 힘쓰고 있다. 효과성·적시성·수혜자 중심의 3대 원칙을 바탕으로 소외이웃, 지역사회, 영웅, 환경을 아우르는 4대 지킴이 사회공헌 활동을 지속해 왔으며, 현재까지 총 1595억원을 기부했다. 또한 2020년부터 장애인, 임산부, 일시적 부상자 등을 지원하는 '주유약자 도움서비스'를 전국 700여 개 셀프주유소에서 운영하고 있다. 이러한 노력을 바탕으로 에쓰오일은 글로벌 ESG 평가 지표인 DJSI(다우존스 지속가능경영지수) 월드 지수에 아시아 정유사 최초로 15년 연속 편입됐다.

에쓰오일 관계자는 "이번 수상은 회사의 혁신 역량과 지속가능한 경영 철학이 소비자와 시장으로부터 신뢰를 받고 있음을 보여주는 결과"라며 "앞으로도 책임 있는 경영과 지속적인 혁신을 통해 가장 존경받는 에너지 화학기업으로 자리매김해 나가겠다"고 말했다.





