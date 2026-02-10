신용보증기금, '스타트업 네스트' 참여 기업 모집

신용보증기금은 인공지능(AI) 분야 혁신 스타트업을 대상으로 '스타트업 네스트(Start-up NEST)' 제19기 AI 스케일업 전형 참여 기업을 공개 모집한다. 접수 기간은 2월 9일부터 24일까지다.

모집 대상은 AI 분야를 영위하는 창업 7년 이내 스타트업으로, 신보는 10개 내외 기업을 선발해 4월부터 12월까지 육성 프로그램을 제공할 예정이다.

스타트업 네스트는 신보의 대표 스타트업 육성 플랫폼으로, 액셀러레이팅→금융지원→성장지원 단계로 나눠 금융·비금융 서비스를 원스톱으로 지원한다. 신보에 따르면 18기까지 누적 지원 스타트업은 9238개 사, 선발 기업은 1510개 사로 평균 경쟁률은 6.11대 1을 기록했다.

올해는 AI 전문 민간 액셀러레이터와의 협업을 통해 성장전략 수립, IR 역량 강화, 전문가 컨설팅 등 액셀러레이팅 프로그램을 제공해 초기 AI 스타트업의 스케일업을 지원한다. 액셀러레이팅 과정에서 확인된 자금 수요와 기업 특성에 따라 보증·투자 등 맞춤형 금융도 연계한다.

민간 투자유치 지원도 강화한다. 신보는 선발 기업에 '유커넥트(U-CONNECT) 데모데이' 참여 기회를 제공해 투자자 접점을 넓히는 한편, AI 스타트업 전용 보육 공간인 'NEST AI LAB' 입주 지원을 통해 기술 멘토링과 연구기관 연계 기술사업화 지원 등 비금융 서비스를 제공한다. 해외 진출과 대기업 등과의 오픈이노베이션도 추진할 계획이다.

신보 관계자는 "AI 기술력을 보유한 혁신 스타트업의 스케일업을 본격적으로 지원하기 위한 공개모집"이라며 "선발 기업이 국내 산업 발전을 견인할 대표기업으로 성장할 수 있도록 아낌없이 지원하겠다"고 말했다.





이은주 기자 golden@asiae.co.kr



