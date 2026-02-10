삼척시, '2026 삼척정월대보름제' 27일 화려한 개막

삼척시, 전통과 미래의 만남

‘삼척정월대보름제’ 4일간의 대여정 시작

강원도 삼척시는 유네스코 인류무형문화유산이자 강원특별자치도 무형유산 제2호인 삼척 기줄다리기를 중심으로 한 '2026 삼척정월대보름제'를 오는 27일부터 3월 1일까지 그리고 정월대보름 당일인 3월 3일까지 총 4일간 개최한다.

2026 정월대보름제 포스터. 삼척시 제공 AD 원본보기 아이콘

올해 축제는 "으라차! 삼척기줄! 전통을 당겨 미래로!"라는 주제로, 세대를 아우르는 참여형 프로그램과 삼척만의 고유한 문화유산을 결합해 전통과 현대가 어우러지는 축제의 장을 마련한다.

개막식은 2월 27일 오후 5시 엑스포광장에서 열리며, 시민과 관광객이 함께하는 '새해 소망 길놀이'를 시작으로 식전공연, MBC 특집방송 축하공연, 에어리얼쇼와 불꽃놀이가 이어져 축제 분위기를 한껏 끌어올린다.

민속놀이와 체험행사도 풍성하다. 달집태우기, 망월놀이, 낙화놀이 같은 전통 세시풍속은 물론 윷놀이·줄씨름·제기차기 대회가 열리고, 한복 체험·전통차 시음·가족소원쓰기 등 참여형 프로그램이 마련돼 남녀노소 누구나 즐길 수 있다.

정월대보름 당일에는 산신제·사직제·천신제·해신제 등 전통 제례행사가 진행돼 삼척의 역사와 문화적 정체성을 되새긴다.

삼척시 관계자는 "삼척정월대보름제는 단순한 지역 축제를 넘어 세대가 함께 즐기며 전통을 계승하는 전국적 문화축제로 도약하고 있다"며 "시민과 관광객 모두가 삼척의 매력을 느끼고 공감할 수 있는 축제를 만들어가겠다"고 말했다.





삼척=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



